До +27 тепла, але не без сюрпризів: якими в Україні будуть перші вихідні жовтня

Без опадів цими вихідними не обійдеться

Перші вихідні жовтня у більшості регіонів України будуть теплими й без значної кількості опадів. Однак, хороші погодні умови може ускладнити сильна магнітна буря, яка затягнеться на кілька днів.Про це попередила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

"Почну прогноз на перший жовтневий день не з погоди, а з прогнозу магнітних бур. Завтра вони обіцяють бути серйозними, Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не дивуйтеся можливим недоладностям у системах зв'язку!", — зазначила вона.

Що стосується температурних показників, то 1 жовтня майже у всіх регіонах України буде тепло — стовпчики термометрів вдень покажуть +18+23 градуси, на півдні України +20+27 градусів, у західних областях +13+18 градусів.

Дощі при цьому очікуються лише місцями — трохи зачеплять східні та західні регіони вдень, а у вечірній час можуть дістатися до Житомирської, Київської та Луганської областей.

У Києві 1 жовтня прогнозується до +19 тепла вдень. Суботній день буде теплим та сухим, а на вечір можливий невеликий дощ.

У неділю, 2 жовтня, опадів стане значно більше, вітер посилиться, а температурні показники підуть на спад.

За даними погодного сайту meteoprog.ua, у суботу дощі прогнозуються лиш у західних регіонах. А в неділю опади оминуть тільки Донецьку, Луганську області та Крим, а от на решті території України дощитиме.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 1 жовтня

Прогноз погоди в Україні на неділю, 1 жовтня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики не виключають того, що у жовтні в деяких регіонах випаде перший сніг. Також ми писали, чого очікувати від погоди у листопаді.