Коли відзначаємо Представлення Іоанна Богослова та Покров Пресвятої Богородиці: календар церковних свят на жовтень 2022
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У жовтні відзначається одне з найважливіших для українців церковних свят.
На календарі жовтень, а це означає, що настав час готуватися до нової "порції" важливих свят, яких до речі на другий осінній місяць також припадає досить велика кількість. В принципі, практично щодня відзначається якийсь святий, але ми зібрали для вас лише найважливіші.
Серед них — Представлення Іоанна Богослова, Іверська ікона Божої Матері, День апостола Луки і, напевно, найважливіший, особливо для українців, Покров Пресвятої Богородиці. Детальніше про ці свята та дати їхнього святкування — читайте далі.
Які церковні свята відзначають у жовтні 2022 року:
Згідно з церковним календарем, найважливішими святами у жовтні є такі:
- 2 жовтня — День пам’яті благовірного Ігоря, князя Київського та Чернігівського;
- 3 жовтня — Мученика та сповідника Михайла, князя Чернігівського;
- 9 жовтня — Представлення Іоанна Богослова;
- 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;
- 26 жовтня — Іверська ікона Божої Матері;
- 31 жовтня — День апостола та Євангеліста Луки.
Зазначимо, що жовтень — це досить щадний місяць для вірян, адже на них чекають лише одноденні пости, що означає, що в ці дні не можна їсти їжу тваринного походження. Пости припадають на такі дати: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня та 29 жовтня.
Раніше Телеграф повідомляв, що синоптики не виключають того, що у жовтні у деяких регіонах випаде перший сніг. Також ми писали, чого чекати від погоди у листопаді.