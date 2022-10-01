Коли відзначаємо Представлення Іоанна Богослова та Покров Пресвятої Богородиці: календар церковних свят на жовтень 2022

У жовтні відзначається одне з найважливіших для українців церковних свят.

На календарі жовтень, а це означає, що настав час готуватися до нової "порції" важливих свят, яких до речі на другий осінній місяць також припадає досить велика кількість. В принципі, практично щодня відзначається якийсь святий, але ми зібрали для вас лише найважливіші.

Серед них — Представлення Іоанна Богослова, Іверська ікона Божої Матері, День апостола Луки і, напевно, найважливіший, особливо для українців, Покров Пресвятої Богородиці. Детальніше про ці свята та дати їхнього святкування — читайте далі.

Які церковні свята відзначають у жовтні 2022 року:

Церковний православний календар на жовтень 2022 року.

Згідно з церковним календарем, найважливішими святами у жовтні є такі:

2 жовтня — День пам’яті благовірного Ігоря, князя Київського та Чернігівського;

3 жовтня — Мученика та сповідника Михайла, князя Чернігівського;

9 жовтня — Представлення Іоанна Богослова;

14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня — Іверська ікона Божої Матері;

31 жовтня — День апостола та Євангеліста Луки.

Зазначимо, що жовтень — це досить щадний місяць для вірян, адже на них чекають лише одноденні пости, що означає, що в ці дні не можна їсти їжу тваринного походження. Пости припадають на такі дати: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня та 29 жовтня.

Раніше Телеграф повідомляв, що синоптики не виключають того, що у жовтні у деяких регіонах випаде перший сніг. Також ми писали, чого чекати від погоди у листопаді.