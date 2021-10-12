Покров Пресвятої Богородиці: як правильно молитися і що можна просити у Божої Матері

Вважається, що Пречиста допомагає у важких ситуаціях, а також зцілює від хвороб.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається в один і той же день.

На Покрову заведено відвідувати богослужіння і молитися. Вважається, що молитва на Покров Пресвятої Богородиці вважається однією з найсильніших.

Покров Пресвятої Богородиці: про що моляться

Звертаючись з молитвою перед іконою Покрова Пресвятої Богородиці, багато хто сподівається на допомогу в різних ситуаціях. Люди вірять, що Божа Матір допомагає при хворобах і захищає від бід. Також їй моляться про щастя і добробут шлюбу, а самотні дівчата просять у святої про якнайшвидше заміжжя.

Молитва на Покров Пресвятої Богородиці: тексти

Про допомогу і захист

"Пом’яни нас у Твоїх молитвах, Пані Діво Богородице, та не загинемо за примноження гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, Твого Покрова свято чествующе, Тебе величаємо» "

За дітей

Молитви про збереження сім’ї і здоров’я дітей швидше за все знаходять відгук в день Покрови Богородиці

Про заміжжя

"О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоду, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Про сім’ю

Молитви Діві Марії про сім’ю і про дарування захисту мають особливу силу

Про зміцнення родинних зв’язків

"О, Пресвята Діва Марія, смиренно молю Тебе і до Тебе вдаюся: покажи мені шлях до щирої і вірного кохання, приведи мене до спасіння від гріха земного в любові з гідним і праведним людиною, дарованим мені Господом нашим і Сином Твоїм. О, Богородице, приведи мене Світлом Твоїм до вічного і чистого кохання, утихомир мою гординю і відкрий очі мої, щоб зустріти і пізнати справжню, вірне почуття. Амінь ".

Про молитовну допомогу Богородиці

Молитва на Покров Пресвятої Богородиці вважається однією з найсильніших

Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.