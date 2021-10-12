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Покров Пресвятой Богородицы: как правильно молиться и что можно просить у Божьей Матери

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Богородица слышит все обращенные к ней молитвы Новость обновлена 12 октября 2021, 10:53
Богородица слышит все обращенные к ней молитвы

Считается, что Пречистая помогает в трудных ситуациях, а также исцеляет от болезней.

В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день.

На Покрову принято посещать богослужение и молиться. Считается, что молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших.

Покров Пресвятой Богородицы: о чем молятся

Обращаясь с молитвой перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, многие надеются на помощь в различных ситуациях. Люди верят, что Божья Матерь помогает при болезнях и защищает от бед. Также ей молятся о счастье и благополучии брака, а одинокие девушки просят у святой о скорейшем замужестве.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы: тексты

  • О помощи и защите

"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем»"

  • За детей
Молитвы о сохранности семьи и здоровье детей быстрее всего находят отклик в день Покрова Богородицы
Молитвы о сохранности семьи и здоровье детей быстрее всего находят отклик в день Покрова Богородицы
  • О замужестве

"О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь."

  • О семье
Молитвы Деве Марии о семье и о даровании защиты имеют особую силу
Молитвы Деве Марии о семье и о даровании защиты имеют особую силу
  • Об укреплении родственных связей

"О, Пресвятая Дева Мария, смиренно молю Тебя и к Тебе прибегаю: укажи мне путь к искренней и верной любви, приведи меня ко спасению от греха земного в любви с достойным и праведным человеком, дарованным мне Господом нашим и Сыном Твоим. О, Богородительница, приведи меня Светом Твоим к вечной и чистой любви, усмири мою гордыню и открой глаза мои, дабы встретить и познать истинное, верное чувство. Аминь".

  • О молитвенной помощи Богородицы
Молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших
Молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших

Напомним, что на праздник Покров существуют свои запреты. К примеру, нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу, злоупотреблять алкоголем и сквернословить.

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.

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