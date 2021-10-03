Покрова Пресвятої Богородиці: дата, значення свята

Покров день віруючі відзначають 14 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці — це велике неперехідне свято, яке завжди відзначається православною церквою 14 жовтня. Цього року Покрова випадає на четвер. Дивіться в календарі "Телеграфа", які ще церковні свята відзначаються у другому місяці осені-2021.

Православне свято пов’язане з легендою. Відповідно до неї, коли жителі Константинополя (зараз Стамбул, Туреччина) рятувалися від ворогів, їм несподівано з’явилася Богородиця і вкрила їх своїм покровом, щоб жителі сховалися під ним. Так їх ніхто не міг бачити. Нагадаємо, що згідно з Євангеліє, Богородиця є матір’ю (Діва Марія) Ісуса Христа. Її народження — Різдво Пресвятої Богородиці — щорічно відзначається 21 вересня.

Покрова Пресвятої Богородиці було введено ще за часів хрещення Русі, особливе шанування свята починається з XII століття.

Варіантів ікон Покрова Богородиці існує чимало, але всі вони зображують Діву Марію, що тримає в руках омофор (покров) в оточенні жителів міста або святих, ангелів. Цей образ є символом заступництва Вищих сил за людство. Віруючі моляться Богородиці про позбавлення від недуг, зневіри, шкідливих помислів, а також просять сімейного щастя, заміжжя.

Покрова Пресвятої Богородиці — ікона

Додамо, що з 1991 року Покрова в Україні відзначається разом з Днем українського козацтва, а з 2014 року — Днем захисника і захисниць України. Останній є державним і неробочим днем.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються українцями в жовтні 2021 року.