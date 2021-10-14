Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты
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Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.
В четверг, 14 октября, отмечается один из главных христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. Дата праздника непреходящая, что значит, что Покров Пресвятой Богородицы отмечается каждый год в тот же день.
Помимо Покрова, 14 октября в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.
По преданиям, 14 октября 910 года Пресвятая Богородица в окружении ангелов пришла к осажденным константинопольцам, сняла свой покров и накрыла им людей для защиты. После этого враги отступили от Константинополя.
Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню.
Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой.
Покров на Руси открывал сезон свадеб. Люди верили, что какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет.
Что нельзя делать 14 октября:
- В этот день строго-настрого запрещено ссориться и браниться.
- Нельзя заниматься рукоделием и ремонтом.
- Нельзя ничего делать по дому, кроме приготовления пищи.
- Женщинам не следует надевать брюки и оставлять голову неубранной.
- Не рекомендуется давать невыполнимые обещания и нарушать своё слово.
- Нельзя на Покров отказывать сватам.
- Стоит отказаться от рыбалки и охоты.
Народные приметы 14 октября:
- Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной.
- Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;.
- Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день.
- Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной.
- Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.
Также, "Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.
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