Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.

В четверг, 14 октября, отмечается один из главных христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. Дата праздника непреходящая, что значит, что Покров Пресвятой Богородицы отмечается каждый год в тот же день.

Помимо Покрова, 14 октября в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.

По преданиям, 14 октября 910 года Пресвятая Богородица в окружении ангелов пришла к осажденным константинопольцам, сняла свой покров и накрыла им людей для защиты. После этого враги отступили от Константинополя.

В этот день обязательно шли в церковь всей семьей

Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню.

Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой.

Покров на Руси открывал сезон свадеб. Люди верили, что какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет.

Что нельзя делать 14 октября:

В этот день строго-настрого запрещено ссориться и браниться.

Нельзя заниматься рукоделием и ремонтом.

Нельзя ничего делать по дому, кроме приготовления пищи.

Женщинам не следует надевать брюки и оставлять голову неубранной.

Не рекомендуется давать невыполнимые обещания и нарушать своё слово.

Нельзя на Покров отказывать сватам.

Стоит отказаться от рыбалки и охоты.

Читайте также: Категория Общество Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября Праздник, полное название которого Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в православии является великим и непреходящим.

Народные приметы 14 октября:

Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной.

Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;.

Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день.

Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной.

Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Также, "Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.