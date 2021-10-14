Укр

Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы

Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.

В четверг, 14 октября, отмечается один из главных христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. Дата праздника непреходящая, что значит, что Покров Пресвятой Богородицы отмечается каждый год в тот же день.

Помимо Покрова, 14 октября в Украине отмечается День защитника и защитницы и День украинского казачества.

По преданиям, 14 октября 910 года Пресвятая Богородица в окружении ангелов пришла к осажденным константинопольцам, сняла свой покров и накрыла им людей для защиты. После этого враги отступили от Константинополя. 

В этот день обязательно шли в церковь всей семьей
В этот день обязательно шли в церковь всей семьей

Покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню.

Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой.

Покров на Руси открывал сезон свадеб. Люди верили, что какая девушка раньше всех в храме в этот день свечку Богородице поставит, та быстрее всех замуж выйдет.

Что нельзя делать 14 октября:

  • В этот день строго-настрого запрещено ссориться и браниться.
  • Нельзя заниматься рукоделием и ремонтом.
  • Нельзя ничего делать по дому, кроме приготовления пищи.
  • Женщинам не следует надевать брюки и оставлять голову неубранной.
  • Не рекомендуется давать невыполнимые обещания и нарушать своё слово.
  • Нельзя на Покров отказывать сватам.
  • Стоит отказаться от рыбалки и охоты.

Народные приметы 14 октября:

  • Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной.
  • Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;.
  • Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день.
  • Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной.
  • Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Также, "Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.

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