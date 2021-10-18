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У Києві стрічка відбійника наскрізь прошила легковик: ексклюзивні фото

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Чоловік за кермом начебто втратив контроль над керуванням Новина оновлена 18 жовтня 2021, 09:14
Чоловік за кермом начебто втратив контроль над керуванням

Удар при зіткненні припав на водійське місце

Пізно ввечері 17 жовтня на Саперно-Слобідській вулиці Києва сталася транспортна аварія із летальним результатом.

Подробиці інциденту повідомив кореспондент "Телеграф" , який побував на місці ДТП.

Головним і єдиним учасником аварії стала синенька "четвірка" ВАЗ. Проїжджаючи неподалік від розв’язки з вулицею Бойчука, водій в якийсь момент втратив контроль над керуванням, через що авто вивернуло в сторону.

Водій не мав жодних шансів
Водій не мав жодних шансів

В результаті, машина зіткнулася з залізним відбійником шосе. Удар, що припав на водійське місце, був такої сили, що у водія не було шансів вижити.

Автівка просто насадилася на відбійник
Автівка просто насадилася на відбійник
Машину довелося звільняти спецінструментами
Машину довелося звільняти спецінструментами

Повідомляється, що загиблому було приблизно 30 років. Додаткової інформації кореспонденту "Телеграфа" не вдалося дізнатися навіть від правоохоронців, адже проведенню будь-якої зйомки і журналістській роботі в цілому заважали незнайомі люди — чи то родичі, чи то друзі померлого водія.

Відзначимо, що для звільнення тіла і самої машини з металевого полону довелося викликати рятувальників. Із допомогою спеціальної техніки вони відрізали окремі шматки відбійника, після чого автомобіль вдалося зрушити з місця.

На допомогу патрульним поспішили рятувальники
На допомогу патрульним поспішили рятувальники
Смертельний відбійник
Смертельний відбійник

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Причини, з яких водій перестав контролювати транспортний засіб, не названо. Відомо, що поліція вже почала розслідування цього ДТП.

Це, до речі, не перша аварія, що трапилася 17 жовтня в столиці. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківському шосе п’яний водій врізався на величезній швидкості в пасажирський автобус.

Теги:
#Київ #ДТП #Смерть #Загиблий
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