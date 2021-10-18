У Києві стрічка відбійника наскрізь прошила легковик: ексклюзивні фото
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Удар при зіткненні припав на водійське місце
Пізно ввечері 17 жовтня на Саперно-Слобідській вулиці Києва сталася транспортна аварія із летальним результатом.
Подробиці інциденту повідомив кореспондент "Телеграф" , який побував на місці ДТП.
Головним і єдиним учасником аварії стала синенька "четвірка" ВАЗ. Проїжджаючи неподалік від розв’язки з вулицею Бойчука, водій в якийсь момент втратив контроль над керуванням, через що авто вивернуло в сторону.
В результаті, машина зіткнулася з залізним відбійником шосе. Удар, що припав на водійське місце, був такої сили, що у водія не було шансів вижити.
Повідомляється, що загиблому було приблизно 30 років. Додаткової інформації кореспонденту "Телеграфа" не вдалося дізнатися навіть від правоохоронців, адже проведенню будь-якої зйомки і журналістській роботі в цілому заважали незнайомі люди — чи то родичі, чи то друзі померлого водія.
Відзначимо, що для звільнення тіла і самої машини з металевого полону довелося викликати рятувальників. Із допомогою спеціальної техніки вони відрізали окремі шматки відбійника, після чого автомобіль вдалося зрушити з місця.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Причини, з яких водій перестав контролювати транспортний засіб, не названо. Відомо, що поліція вже почала розслідування цього ДТП.
Це, до речі, не перша аварія, що трапилася 17 жовтня в столиці. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківському шосе п’яний водій врізався на величезній швидкості в пасажирський автобус.
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