У Києві Opel на повному ходу влетів у пасажирський автобус: водій легковика був п'яним (відео)

Серйозних травм у цій аварії, на щастя, ніхто не отримав

У Києві в ніч на неділю, 17 жовтня, легковий автомобіль Opel на величезній швидкості влетів у пасажирський автобус. Як зʼясувалося, водій легковика був у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Харківському шосе поруч з будинком під номером 58 близько першої години ночі. Opel Insignia на повному ходу врізався в маршрутку, внаслідок чого передню частину легковика повністю зімʼяло. Водія та його пасажира від серйозних травм врятували подушки безпеки, які спрацювали при ударі. Також відомо, що ні пасажири автобуса, ні водій громадського транспорту, серйозних травм не отримали.

Примітно, що у розбитому "Опелі" на підлозі можна помітити жестяні банки з-під алкоголю. До слова, водій та пасажир легковика на момент аварії перебували у стані сильного алкогольного спʼяніння.

На місці працювали медики та поліцейські. Всі обставини та причини аварії будуть зʼясовувати правоохоронці.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні на Прикарпатті 17-річний підліток збив дитину, яка переходила дорогу з мамою за руку по пішохідному переходу. Врятувати дівчинку не вдалося, вона померла у кареті "швидкої".

Також ми писали про моторошну ДТП на трасі Київ-Чоп, де легковий автомобіль Skoda у буквальному сенсі нанизало на відбійник.