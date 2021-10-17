В Киеве Opel на полном ходу влетел в пассажирский автобус: водитель легковушки был пьян (видео)

Серьезных травм в этой аварии, к счастью, никто не получил

В Киеве в ночь на воскресенье, 17 октября, легковой автомобиль Opel на огромной скорости влетел в пассажирский автобус. Как выяснилось, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Харьковском шоссе рядом с домом под номером 58 около часа ночи. Opel Insignia на полном ходу врезался в маршрутку, в результате чего переднюю часть легковушки полностью смяло. Водителя и его пассажира от серьезных травм спасли подушки безопасности, сработавшие при ударе. Также известно, что ни пассажиры автобуса, ни водитель общественного транспорта, серьезных травм не получили.

Примечательно, что в разбитом «Опеле» на полу можно заметить жестяные банки из-под алкоголя. К слову, водитель и пассажир легковушки на момент аварии находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте работали медики и полицейские. Все обстоятельства и причины аварии будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Телеграф", накануне на Прикарпатье 17-летний подросток сбил ребенка, который переходил дорогу с мамой за руку по пешеходному переходу. Спасти девочку не удалось, она скончалась в карете "скорой".

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