Загибель родини у Броварах: версії поліції та родичів розходяться (фото, відео)
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Правоохоронці підозрюють, що господарі квартири можуть виявитися винні у власній загибелі
На Київщині триває розслідування трагічної смерті всієї родини, яка, ймовірно, отруїлася газом у Броварах. При цьому родичі покійних не згодні з версією поліції.
У нових деталях справи намагався розібратися "Телеграф".
Нагадаємо: наприкінці жовтня Україну ошелешила звістка із Броварів — в одній із квартир звичайного багатоквартирного будинку померла відразу вся родина і навіть їхній кіт. Серед причин смерті подружньої пари та їхньої дорослої доньки називали ймовірну задуху через газ.
Як стало відомо із сюжету програми "Надзвичайні новини ICTV", у квартирі загиблих газова служба виявила нібито самовільно встановлену господарями техніку.
"Самовільно встановили газовий обігрівач, який не погодили ні з газовою, ні з іншими службами", — розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Також правоохоронці стверджують, що у квартирі було порушено техніку безпеки. При цьому про всяк випадок у всьому будинку перекрили постачання газу для перевірки на ймовірні проблеми в інших житлах.
У коментарях до матеріалу багато людей щиро співчувають загиблій сім’ї і вважають, що в трагедії найбільше винні саме газовики.
А ще на сюжет ICTV відреагувала і сестра 51-річної покійної хазяйки квартири. Саме вона свого часу забила на сполох, коли рідні не виходили на зв’язок і не відчиняли двері.
За її словами, жодних додаткових газових обігрівачів у квартирі не було, а вся техніка насамперед встановлювалася під наглядом відповідних служб.
Також жінка поскаржилася, що її реакцію на сюжет журналістів спочатку видалили. Тепер вона намагається поширити свою думку у всіх можливих джерелах, де згадується трагедія.
Поліція поки що не коментувала її версію того, що відбувається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще одну трагедію, яка трапилася з родиною — але цього разу в Миколаєві, де в ДТП загинуло одразу троє людей.
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