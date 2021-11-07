Загибель родини у Броварах: версії поліції та родичів розходяться (фото, відео)

Правоохоронці підозрюють, що господарі квартири можуть виявитися винні у власній загибелі

На Київщині триває розслідування трагічної смерті всієї родини, яка, ймовірно, отруїлася газом у Броварах. При цьому родичі покійних не згодні з версією поліції.

У нових деталях справи намагався розібратися "Телеграф".

Нагадаємо: наприкінці жовтня Україну ошелешила звістка із Броварів — в одній із квартир звичайного багатоквартирного будинку померла відразу вся родина і навіть їхній кіт. Серед причин смерті подружньої пари та їхньої дорослої доньки називали ймовірну задуху через газ.

Як стало відомо із сюжету програми "Надзвичайні новини ICTV", у квартирі загиблих газова служба виявила нібито самовільно встановлену господарями техніку.

"Самовільно встановили газовий обігрівач, який не погодили ні з газовою, ні з іншими службами", — розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також правоохоронці стверджують, що у квартирі було порушено техніку безпеки. При цьому про всяк випадок у всьому будинку перекрили постачання газу для перевірки на ймовірні проблеми в інших житлах.

У коментарях до матеріалу багато людей щиро співчувають загиблій сім’ї і вважають, що в трагедії найбільше винні саме газовики.

А ще на сюжет ICTV відреагувала і сестра 51-річної покійної хазяйки квартири. Саме вона свого часу забила на сполох, коли рідні не виходили на зв’язок і не відчиняли двері.

За її словами, жодних додаткових газових обігрівачів у квартирі не було, а вся техніка насамперед встановлювалася під наглядом відповідних служб.

Також жінка поскаржилася, що її реакцію на сюжет журналістів спочатку видалили. Тепер вона намагається поширити свою думку у всіх можливих джерелах, де згадується трагедія.

Родичка покійної господині квартири обурена

Поліція поки що не коментувала її версію того, що відбувається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще одну трагедію, яка трапилася з родиною — але цього разу в Миколаєві, де в ДТП загинуло одразу троє людей.