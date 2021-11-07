Версии не сходятся: что известно о загадочной смерти всей семьи с котом под Киевом

Правоохранители подозревают, что хозяева квартиры могут оказаться виноваты в собственной гибели

На Киевщине продолжается расследование трагической смерти всей семьи, вероятно отравившейся газом в Броварах. При этом родственники покойных категорически не согласны с версией полиции.

В новых деталях дела пытался разобраться "Телеграф".

Напомним: в конце октября Украину потрясло известие из Броваров — в одной из квартир обычного многоквартирного дома скончалась в одночасье скончалась вся семья и даже их кот. Среди причин смерти супружеской пары и их взрослой дочери называли вероятное удушье из-за газа.

Как стало известно из сюжета программы "Надзвичайні новини ICTV", в квартире погибших газовая служба обнаружила якобы самовольно установленную хозяевами технику.

"Самовольно установили газовый обогреватель, который не согласовали ни с газовой, ни с другими службами", — рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Также правоохранители утверждают, что в квартире была нарушена техника безопасности. При этом на всякий случай во всем доме перекрыли поставку газа — для проверки на вероятные проблемы в других жилищах.

В комментариях к материалу многие люди искренне сочувствуют погибшей семье и считают, что в случившемся больше всего виноваты как раз газовщики.

А еще на сюжет ICTV отреагировала и сестра 51-летней скончавшейся хозяйки квартиры. Именно она в свое время забила тревогу, когда родные не выходили на связь и не открывали дверь.

По ее словам, никаких дополнительных газовых обогревателей в квартире не было, а вся техника прежде устанавливалась под наблюдением соответствующих служб.

Также женщина пожаловалась, что ее реакцию на сюжет журналистов изначально удалили. Теперь она пытается распространить свою точку зрения во всех возможных источниках, где упоминается трагедия.

Родственница покойной хозяйки квартиры возмущена

Полиция пока не комментировала её версию происходящего.

Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал об еще одной трагедии, которая случилась с семьей — но на этот раз в Николаеве, где в ДТП погибло сразу трое человек.