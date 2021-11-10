Дивом без жертв: п’яний водій на швидкості влетів у таксі у Києві (фото)

Від удару машину таксі із пасажирами відкинуло на зелену зону.

У Києві на Парковій дорозі вночі сталася ДТП, один із учасників якої був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Зіткнулися автомобілі BMW та Toyota. Легковик таксі Toyota віз пасажирів в аеропорт, коли у нього влетіла інша машина. Удар був такої сили, що таксі відкинуло на узбіччя.

Другий автомобіль, який, за словами очевидців, був винуватцем аварії, намагався втекти з місця події, але його зупинили охоронці офісного центру.

Очевидці повідомили також, що авто BMW їхало на великій швидкості – близько 100 км на годину. Водія протестували на алкоголь на місці. Повідомляється, що драгер показав 0,76 проміле. Максимально допустима доза – 0,2.

У ДТП постраждалих людей немає, тільки автомобілі — у Toyota сильно понівечений багажник.

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