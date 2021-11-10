Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття

16-річний Микола Харківський знову відмовився здавати кров, попри рішення суду.

Водій-підліток Микола Харківський, який влаштував увечері 26 жовтня смертельну аварію у Харкові, вкотре відмовляється працювати зі слідством.

Він знову відмовився від сдачі крові і це вже після рішення суду, яке його до цього зобов’язувало.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат потерпілих.

Черняк нагадав, що в Україні немає нормативного акта, який регулює процедуру примусового "відбору" зразків крові і, що на практиці "силовий варіант" загрожує кримінальною справою для тих, хто "відбиратиме" кров.

Адвокат наголосив, що таке рішення повністю продовжує всю попередню історію — Харківський не визнає провини та повністю відмовляється співпрацювати зі слідством. При цьому позиція для сім’ї загиблого однозначна — якщо він повторно відмовляється здавати кров, значить у нього є причини.

Слід зазначити, що 28 жовтня у Київському районному суді міста Харкова відбулося засідання суду, на якому обрали запобіжний захід Миколі Харківському. За підсумками засідання підлітка відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, через вік Миколи Харківського покарання можуть пом’якшити.