"Закон на боці вбивці": у справі Колі Харківського спливли важливі нюанси

Винуватець ДТП у Харкові не бажає співпрацювати зі слідством.

Підліток Микола Харківський, який увечері 26 жовтня влаштував смертельну ДТП у Харкові, не хоче здавати кров на аналізи.

Про це поінформував колишній депутат місцевої міськради Ігор Черняк, який у цій справі представляє сторону потерпілих.

Він повідомив, що слідству вдалося отримати достатню кількість доказів, щоб визначити, що за кермом знаходився саме Харківський, а не хтось із його товаришів.

Також він зазначив, що у справі було призначено низку експертиз, а поліція тепер займається пошуком свідків аварії та їх опитуванням.

"І останній момент. Трохи незрозумілий для мене як представника потерпілої. Річ у тому, що після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз", — написав він.

Він вказує, що Харківський таке право має, але й слідчі мають право отримати кров у примусовому порядку за рішенням суду.

"І поки що це право — не реалізовано", — написав він.

Черняк наголосив, що це важливо, оскільки аналіз крові поставить остаточну крапку у питанні про те, чи вживав підліток наркотичні речовини. Саме від цього результату може залежати кваліфікація злочину.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 28 жовтня, відбулося перше засідання про ДТП у Харкові. Миколу Харківського за його підсумком відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.