Укр

"Закон на стороне убийцы": в деле Коли Харьковского всплыли важные нюансы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Харькове
ДТП в Харькове

Виновник ДТП в Харькове не желает сотрудничать со следствием.

Подросток Николай Харьковский, который вечером 26 октября устроил смертельное ДТП в Харькове, не хочет сдавать кровь на анализы.

Об этом проинформировал бывший депутат местного горсовета Игорь Черняк, который в этом деле представляет сторону потерпевших.

Он сообщил, что следствию удалось получить достаточное количество доказательств, чтобы определить, что за рулем находился именно Харьковский, а не кто-то из его товарищей.

Также он отметил, что по делу был назначен ряд экспертиз, а полиция теперь занимается поиском свидетелей аварии и их опросом.

"И последний момент. Немного непонятный для меня, как представителя потерпевшей. Дело в том, что после ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ", — написал он.

Он указывает, что у Харьковского такое право есть, но и у следователей есть право получить кровь в принудительном порядке по решению суда.

"И пока это право — не реализовано", — написал он.

Черняк подчеркнул, что это важно, поскольку анализ крови поставит окончательную точку в вопросе о том, употреблял ли подросток наркотические вещества. Именно от этого результата может зависеть квалификация преступления.

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 октября, состоялось первое заседание о ДТП в Харькове. Николай Харьковский по его итогу отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Теги:
#ДТП #Харьков #Коля Харьковский
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