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Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали Новина оновлена 05 листопада 2021, 08:53
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали

16-річному Колі світить не максимальне покарання через те, що він ще підліток

Після резонансної ДТП за участю 16-річного "мажора" Колі Харківського у першій столиці, де загинув 58-річний водій Ігор Носов, для підозрюваного спочатку анонсували до 8 років ув’язнення. А потім додали до можливого покарання ще два роки за минулу непогашену судимість після стрілянини в супермаркеті. Втім, тепер через вік підлітка покарання можуть пом’якшити.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у програмі "Право на владу".

За словами Венедиктової, Колі Харківському може загрожувати до 7 років ув’язнення через те, що він неповнолітній.

Не виключено, що до відповідальності притягнуть і його батьків, які за даними прокуратури дозволяли підлітку керувати кросовером.

Аварія у Харкові сталася 26 жовтня. На проспекті Гагаріна на "червоний" хвацько промчала "Інфініті", протаранивши "Шевроле" з боку сидіння водія, де сидів 58-річний Ігор Носов. Чоловік помер на місці. Троє пасажирів кросовера опинилися у реанімації, тоді як сам Харківський практично не постраждав.

Нагадаємо, адвокат сторони потерпілих Ігор Черняк розповідав "Телеграфу", що вимагатимуть максимальної санкції покарання для обвинуваченого. За словами юриста, слідство має всі докази, що за кермом "Інфініті" знаходився 16-річний Микола Харківський.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Ірина Венедиктова
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