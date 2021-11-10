Укр

Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
433
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП Новость обновлена 10 ноября 2021, 08:12
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП

16-летний Николай Харьковский снова отказался сдавать кровь, несмотря на решение суда.

Водитель-подросток Николай Харьковский, устроивший вечером 26 октября смертельную аварию в Харькове, в очередной раз отказывается работать со следствием.

Он снова отказался от сдачи крови и это уже после решения суда, которое его к этому обязывало.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших.

Черняк напомнил, что в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного "отбора" образцов крови и, что на практике "силовой вариант" чреват уголовным делом для тех, кто будет "отбирать" кровь.

Адвокат подчеркнул, что такое решение полностью продолжает всю предыдущую историю — Харьковский не признает вину и полностью отказывается сотрудничать со следствием. При этом позиция для семьи погибшего однозначна — если он повторно отказывается сдавать кровь, значит у него есть на то причины.

Следует отметить, что 28 октября в Киевском районном суде города Харькова состоялось заседание суда, на котором избрали меру пресечения Николаю Харьковскому. По итогу заседания подростка отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Со слов генпрокурора Ирины Венедиктовой, в силу возраста Николая Харьковского наказание могут смягчить.

Теги:
#ДТП #Суд #ДТП в Харькове #Авария в Харькове
Маски обязательно носить в общественных местах.
Украина
Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Маски обязательно носить в общественных местах.
Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября
Дата публикации
Категория
Ночь на границе Польши и Беларуси.
Мигранты прорывают заграждения на польско-белорусской границе: одну группу избили (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Мигранты на белорусско-польской границе
Лукашенко козырем ударил по Евросоюзу: зачем ему миграционный кризис и причем тут Украина
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния
Дата публикации
Категория
На "Укрзализныце" стало меньше пассажиров
Удар ковидом по "Укрзализныци": как новые правила проезда отразились на пассажиропотоке