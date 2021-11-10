Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния

16-летний Николай Харьковский снова отказался сдавать кровь, несмотря на решение суда.

Водитель-подросток Николай Харьковский, устроивший вечером 26 октября смертельную аварию в Харькове, в очередной раз отказывается работать со следствием.

Он снова отказался от сдачи крови и это уже после решения суда, которое его к этому обязывало.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших.

Черняк напомнил, что в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного "отбора" образцов крови и, что на практике "силовой вариант" чреват уголовным делом для тех, кто будет "отбирать" кровь.

Адвокат подчеркнул, что такое решение полностью продолжает всю предыдущую историю — Харьковский не признает вину и полностью отказывается сотрудничать со следствием. При этом позиция для семьи погибшего однозначна — если он повторно отказывается сдавать кровь, значит у него есть на то причины.

Следует отметить, что 28 октября в Киевском районном суде города Харькова состоялось заседание суда, на котором избрали меру пресечения Николаю Харьковскому. По итогу заседания подростка отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Со слов генпрокурора Ирины Венедиктовой, в силу возраста Николая Харьковского наказание могут смягчить.