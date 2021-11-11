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Бессарабський проїзд у Києві став пішохідною зоною (карта)

Автор
Тетяна Веремєєва
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У столиці України з’явилася нова пішохідна зона
У столиці України з’явилася нова пішохідна зона

Вулицю планують зробити комфортнішою для пішоходів

Бессарабський проїзд у Києві закрили для автомобілів. Про це повідомив депутат Київради Максим Нефьодов.

Починаючи з середи, 9 листопада, рух автомобільного транспорту від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної буде дозволено лише через вулиці Велику Васильківську та Павла Скоропадського. Крім того, на вулиці Басейній від вулиці Павла Скоропадського до Бессарабської площі з’явилося місце для паркування автомобілів.

На думку Нефьодова, ця ділянка дороги була малокорисною для автомобілів. Тепер, зазначає депутат, там можна буде облаштувати повноцінну зону для пішоходів, висадити дерева та зробити більше простору для кафе.

Максим Нефьодов також звертає увагу, що рішення дозволить зробити більш комфортним та безпечним рух центром столиці. Він також наголошує, що пропозиція створення пішохідної зони Бесарабським проїздом була передбачена і в рекомендаціях Світового банку в Дослідженні сталого розвитку міського транспорту.

Проїзд між Бессарабським ринком та Arena-City
Проїзд між Бессарабським ринком та Arena-City

Нагадаємо, на виході зі станції метро "Палац спорту" у центрі столиці раптово з’явилася стоянка з написом "приватна власність".

Теги:
#Київ #Пішоходи
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