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Згадав про важливу роботу: у Києві зловили феєрично п’яного чоловіка на навантажувачі (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чоловік сів за кермо п’яним Новина оновлена 21 листопада 2021, 18:16
Чоловік сів за кермо п’яним

Навантажувач віддали тверезому колезі водія.

У Києві поліцейські зупинили п’яного чоловіка на навантажувачі, який рухався з порушенням правил дорожнього руху і створював небезпечні ситуації на дорозі.

Про це повідомляє пресслужба столичної Патрульної поліції.

Підозрілий навантажувач JCB було виявлено на вулиці Богатирській. Під час перевірки пристрій "Драгер" показав наявність у крові водія 2,86 проміле алкоголю, що у 14 разів перевищує допустимий рівень.

"Сам чоловік пояснив, що вживав алкоголь напередодні, а сьогодні згадав, що має важливу роботу, тому й поїхав", — сказано в повідомленні.

У результаті транспортний засіб було передано колезі водія, якого викликали на місце.

Сам водій отримав протокол за статтею про водіння в нетверезому стані. Таким чином, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати транспортними засобами терміном на один рік.

"Ще раз нагадуємо, що алкоголь і кермо — несумісні. Не ризикуйте і не наражайте на небезпеку інших", — зазначили в поліції.

У Києві затримали п’яного водія
У Києві затримали п’яного водія
Він був дуже п’яний
Він був дуже п’яний

Як повідомлялося раніше, у Боярці, що під Києвом, імовірно, п’яний співробітник "Укрзалізниці" опустив шлагбаум і заснув на робочому місці. Через це утворився довгий затор, який вдалося усунути лише коли у водіїв урвався терпець і вони пішли розбиратися.

Теги:
#Київ #Поліція
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