Укр

Вспомнил про важную работу: в Киеве поймали феерически пьяного мужчину на погрузчике (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мужчина сел за руль пьяным Новость обновлена 21 ноября 2021, 18:16
Мужчина сел за руль пьяным

Погрузчик в итоге отдали трезвому коллеге водителя.

В Киеве полицейские остановили очень пьяного мужчину на погрузчике, который двигался с нарушением правил дорожного движения и создавал опасные ситуации на дороге.

Об этом информирует пресс-служба столичной Патрульной полиции.

Подозрительный погрузчик JCB был обнаружен на улице Богатырской. При проверке устройство "Драгер" показало наличие в крови водителя 2,86 промилле алкоголя, что в 14 раз превышает допустимый уровень.

"Сам мужчина объяснил, что употреблял алкоголь накануне, а сегодня вспомнил, что имеет важную работу потому и поехал", — сказано в сообщении.

В итоге транспортное средство было передано коллеге водителя, которого вызвали на место.

Сам же водитель получил протокол по статье о вождении в нетрезвом состоянии. Таким образом ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управлять транспортными средствами сроком на один год.

"Еще раз напоминаем, что алкоголь и руль — несовместимы. Не рискуйте и не подвергайте опасности других", — отметили в полиции.

В Киеве задержали пьяного водителя
В Киеве задержали пьяного водителя
Он был очень пьян
Он был очень пьян

Как сообщалось ранее, в Боярке, что под Киевом, предположительно пьяный сотрудник "Укрзализныци" опустил шлагбаум и уснул на рабочем месте. Из-за этого образовалась длинная пробка, которую удалось устранить лишь когда у водителей лопнуло терпение и они пошли разбираться.

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#Киев #Полиция
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