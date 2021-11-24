Інформкампанії проти КМДА запустив сам Кличко для опрацювання негативних кейсів - експерт

В українців хочуть виробити «колективний когнітивний імунітет».

Інформаційні кампанії проти КМДА ініціював сам голова Київської міськадміністрації Віталій Кличко з метою опрацювати негативні кейси та не допустити репутаційних втрат. Про це повідомив у Facebook політолог Андрій Миселюк.

«Виявляється, гучні інформаційні кампанії, спрямовані проти КМДА, ініціював та курирував сам міський голова Віталій Кличко! Причому із самого початку було зрозуміло, що всі ці мінусові "інфоприводи" — чистої води вкидання та фейки. Але така "гібридна" тактика інформаційної війни дозволяє Кличку з певними цілями провокувати скандали, які він та його оточення можуть контролювати та розвивати у потрібному напрямку», — зазначив політолог.

Мета цих вкидів, за словами Миселюка, — виробити у киян та українців загалом «колективний когнітивний імунітет».

«Це коли інформація певного роду через її надлишок та навмисність вже перестає сприйматися аудиторією. Ця, так би мовити, "інформаційна вакцинація" мінімізує для Кличка резонансність реальних кейсів по корупції у столиці, дозволивши йому в перспективі перегравати Банкову», — пояснив політолог.

Ще одне завдання, яке вирішує така гібридна стратегія, на думку Миселюка, — опрацювання ризикованих негативних тем, на кшталт підвищення тарифів на проїзд, ремонту мосту Патона тощо. А коли справа дійде до реального втілення таких кейсів, команда мера матиме на руках усі карти для того, щоб мінімізувати репутаційні ризики та запустити правильний інформаційний сигнал.

«Таким чином ми бачимо, що Віталій Володимирович росте у плані політичної зрілості, і вже починає плести досить тонкі інтриги, показуючи опонентам не лише мʼязи, а й зуби», — констатував Миселюк.