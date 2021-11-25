Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Олександру Омельченку було 83 роки, і він не зміг перемогти ускладнення ковіду

У четвер, 25 листопада, у віці 83 років помер екс-мер Києва Олександр Омельченко.

Про смерть політика повідомили його близькі, співчуття яким висловили відомі політики, зокрема мер Віталій Кличко.

Раніше він повідомляв про те, що Омельченко був інфікований коронавірусом і хвороба протікала непросто — політика довелося госпіталізувати. На жаль, екс-мер не зміг подолати наслідки хвороби.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років... Коли він відвідував мої та поєдинки брата. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, безумовно, одним із тих, хто творив його сучасну історію", — написав мер Віталій Кличко.

Ким був Олександр Омельченко

Олександр Омельченко був Героєм України

Олександр Омельченко був уродженцем Вінницької області, проте у юному віці переїхав до столиці вчитися та залишився тут до останнього дня.

Він очолював Київ упродовж 7 років: з 1999 по 2006-й, програвши на виборах Леоніду Черновецькому.

2007 року політик став нардепом ВРУ від блоку "Наша Україна — Народна самооборона" та головою Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Був Героєм України, кандидатом наук та хокейним функціонером.

У Омельченка залишилися дружина та двоє синів.

Нагадаємо, що з тієї ж причини у Харкові днями не стало відомого скульптора – народного художника України, заслуженого художника України та Азербайджану, педагога Сейфаддіна Гурбанова. Йому було 59 років і він не зміг пережити ускладнення коронавірусу.

Також "Телеграф" писав, що коронавірус забрав життя письменника Володимира Рутковського.