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Машина спалахнула за секунди: у Києві неадекватний водій влетів у бетонний блок (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Гарячу машину довелося гасити команді рятувальників Новина оновлена 03 грудня 2021, 07:42
Гарячу машину довелося гасити команді рятувальників

Авто зіткнулося з бетонною перегородкою на шляхопроводі

У ніч із 2 на 3 грудня у Києві на Новокостянтинівській вулиці сталася одиночна аварія за участю легкового автомобіля. Після того, як автомобіль Peugeot зіткнулася з бетонною огорожею, він спалахнув.

Подробиці повідомляють у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Машина їхала з досить великою швидкістю, через що практично перекинулася у повітрі відразу після зіткнення. Проте все ж таки бетонний блок зміг її злегка "пригальмувати", завдяки чому обійшлося без інших учасників ДТП.

Автомобіль вигорів майже вщент
Автомобіль вигорів майже вщент
На місці працювала бригада рятувальників
На місці працювала бригада рятувальників

Втім, вціліти автомобілю не вдалося — внаслідок аварії він загорівся, і наслідки довелося ліквідувати вже команді пожежників.

Цікаво, що водій Peugeot вижив – йому вдалося вибратися із салону до самого зіткнення. За словами очевидців, він спостерігав ознаки алкогольного сп’яніння. При цьому від будь-яких тестів чоловік відмовився.

Водій залишився живим
Водій залишився живим

Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за кілька годин.

Додамо, що автомобіль Peugeot є копією Mitsubishi, через що деякі джерела спочатку подали саме цю марку машини, яка потрапила в ДТП.

Місце ДТП на карті
Місце ДТП на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про аварію на проспекті Перемоги в Києві, де Hyundai на величезній швидкості протаранив припарковане авто, а потім врізався в цегляну стіну будівлі. Незважаючи на розмах аварії, водій також залишився живим. Ексклюзивний фоторепортаж із місця подій – у нашому матеріалі.

Теги:
#Київ #ДТП
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