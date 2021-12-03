Машина спалахнула за секунди: у Києві неадекватний водій влетів у бетонний блок (відео)

Авто зіткнулося з бетонною перегородкою на шляхопроводі

У ніч із 2 на 3 грудня у Києві на Новокостянтинівській вулиці сталася одиночна аварія за участю легкового автомобіля. Після того, як автомобіль Peugeot зіткнулася з бетонною огорожею, він спалахнув.

Подробиці повідомляють у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Машина їхала з досить великою швидкістю, через що практично перекинулася у повітрі відразу після зіткнення. Проте все ж таки бетонний блок зміг її злегка "пригальмувати", завдяки чому обійшлося без інших учасників ДТП.

Автомобіль вигорів майже вщент

На місці працювала бригада рятувальників

Втім, вціліти автомобілю не вдалося — внаслідок аварії він загорівся, і наслідки довелося ліквідувати вже команді пожежників.

Цікаво, що водій Peugeot вижив – йому вдалося вибратися із салону до самого зіткнення. За словами очевидців, він спостерігав ознаки алкогольного сп’яніння. При цьому від будь-яких тестів чоловік відмовився.

Водій залишився живим

Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за кілька годин.

Додамо, що автомобіль Peugeot є копією Mitsubishi, через що деякі джерела спочатку подали саме цю марку машини, яка потрапила в ДТП.

Місце ДТП на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про аварію на проспекті Перемоги в Києві, де Hyundai на величезній швидкості протаранив припарковане авто, а потім врізався в цегляну стіну будівлі. Незважаючи на розмах аварії, водій також залишився живим. Ексклюзивний фоторепортаж із місця подій – у нашому матеріалі.