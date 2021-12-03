Укр

Машина вспыхнула как спичка: в Киеве неадекватный водитель влетел в бетонный блок (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Горящую машину пришлось тушить команде спасателей Новость обновлена 03 декабря 2021, 07:42
Горящую машину пришлось тушить команде спасателей

Авто столкнулось с бетонной перегородкой на путепроводе

В ночь со 2 на 3 декабря в Киеве на Новоконстантиновской улице произошла одиночная авария с участием легкового автомобиля. После того, как авто Peugeot столкнулась с бетонным ограждением, оно вспыхнуло.

Подробности сообщают в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Машина ехала с довольно большой скоростью, из-за чего практически перевернулась в воздухе сразу после столкновения. Однако все же бетонный блок смог её слегка "притормозить", благодаря чему обошлось без других участников ДТП.

Автомобиль выгорел почти дотла
Автомобиль выгорел почти дотла
На месте работала бригада спасателей
На месте работала бригада спасателей

Впрочем, уцелеть автомобилю не удалось — в результате аварии он загорелся, и последствия пришлось ликвидировать уже команде пожарных.

Интересно, что водитель Peugeot выжил — ему удалось выбраться из салона до самого столкновения. По словам очевидцев, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. При этом от прохождения любых тестов мужчина отказался.

Водитель остался жив
Водитель остался жив

Пожар удалось ликвидировать менее, чем за пару часов.

Добавим, что автомобиль Peugeot является копией Mitsubishi, из-за чего некоторые источники изначально подали именно эту марку машины, как попавшей в ДТП.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об аварии на проспекте Победы в Киеве, где Hyundai, мчась на огромной скорости, протаранил припаркованное авто, а затем врезался в кирпичную стену здания. Несмотря на размах аварии, водитель тоже остался жив. Эксклюзивный фоторепортаж с места событий — в нашем материале.

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