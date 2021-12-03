Машина вспыхнула как спичка: в Киеве неадекватный водитель влетел в бетонный блок (видео)
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Авто столкнулось с бетонной перегородкой на путепроводе
В ночь со 2 на 3 декабря в Киеве на Новоконстантиновской улице произошла одиночная авария с участием легкового автомобиля. После того, как авто Peugeot столкнулась с бетонным ограждением, оно вспыхнуло.
Подробности сообщают в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".
Машина ехала с довольно большой скоростью, из-за чего практически перевернулась в воздухе сразу после столкновения. Однако все же бетонный блок смог её слегка "притормозить", благодаря чему обошлось без других участников ДТП.
Впрочем, уцелеть автомобилю не удалось — в результате аварии он загорелся, и последствия пришлось ликвидировать уже команде пожарных.
Интересно, что водитель Peugeot выжил — ему удалось выбраться из салона до самого столкновения. По словам очевидцев, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. При этом от прохождения любых тестов мужчина отказался.
Пожар удалось ликвидировать менее, чем за пару часов.
Добавим, что автомобиль Peugeot является копией Mitsubishi, из-за чего некоторые источники изначально подали именно эту марку машины, как попавшей в ДТП.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об аварии на проспекте Победы в Киеве, где Hyundai, мчась на огромной скорости, протаранил припаркованное авто, а затем врезался в кирпичную стену здания. Несмотря на размах аварии, водитель тоже остался жив. Эксклюзивный фоторепортаж с места событий — в нашем материале.
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