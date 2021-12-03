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Розстріл байкера на дорозі Києва: суд ухвалив жорсткий вирок відомому спортсмену

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Відомого сумоїста визнали винним у вбивстві та хуліганстві Новина оновлена 03 грудня 2021, 15:12
Відомого сумоїста визнали винним у вбивстві та хуліганстві

4 роки тому водій дістав вогнепальний пістолет та кілька разів вистрілив у мотоцикліста на Харківському шосе

У Києві 2 грудня було винесено суворий вирок у резонансній справі про розстріл байкера прямо під час дорожнього руху.

Про це повідомили у облуправлінні прокуратури.

Нагадаємо, що конфлікт на Харківському шосе столиці стався ще 24 травня 2017 року. Під час словесної суперечки водій автомобіля дістав вогнепальний пістолет і кілька разів вистрілив у мотоцикліста. Той проїхав кілька метрів і впав: медикам швидкої допомоги врятувати 36-річного чоловіка не вдалося.

Наступного дня з повинною копам прийшов віце-чемпіон світу 2012 року з боротьби сумо Дмитро Слепченко. Він зізнався у скоєному. Крім того, в суді вдалося також довести, що у 2016 році Слепченко вже влаштовував стрілянину: на парковці столичного супермаркету в ході суперечки з охоронцем він вистрілив у бік чоловіка, але, на щастя, схибив.

Під час досудового розслідування екс-спортсмен перебував у психіатричній лікарні, проте, за словами держобвинувачів, неодноразово збігав і зберігав у палаті наркотики.

З урахуванням вбивства, хуліганства та зберігання заборонених речовин із психіатричної лікарні Слепченка перевели до СІЗО. А в четвер засудили до 12,5 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Харківщині до 3 років "перевиховання" у спеціальному навчально-виховному закладі для дітей та підлітків засудили 13-річного підлітка, який убив 6-річну дівчинку. Такий вирок шокував інтернет-користувачів, які переконані: за три роки вже 16-річний убивця повторить звірство.

Теги:
#Київ #Стрільба #Байкер #Спортсмен
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