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У Києві за ніч у ДТП перекинулися два легковики (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В аваріях постраждали "Шевроле" та "Фольксваген" Новина оновлена 04 грудня 2021, 10:29
В аваріях постраждали "Шевроле" та "Фольксваген"

Обидва інциденти сталися з різницею в сорок хвилин

Ніч із 3 на 4 грудня у Києві пройшла неспокійно — із як мінімум двома дорожньо-транспортними пригодами, в яких стався переворот автомобіля.

Деталі інцидентів повідомляють у прес-службі ДСНС України у Києві.

Зазначимо, що про перший випадок рятувальники дізналися майже одразу після опівночі. Аварія сталася на Оболоні — автомобіль Volkswagen Polo, рухаючись вулицею Богатирською, з невідомих причин перекинувся на дах.

Рятувальники швидко розібралися з необхідними роботами
Рятувальники швидко розібралися з необхідними роботами
Вочевидь, машина належала таксисту
Вочевидь, машина належала таксисту

На щастя, водія встигли витягнути із салону очевидці подій. Рятувальникам залишилося розібратися лише з самим автомобілем: вони зняли спеціальні клеми з АКБ та відключили газову установку. Такі дії здійснюються для того, щоб не сталося спалаху або вибуху.

Аналогічний випадок стався за сорок хвилин на проспекті Героїв Сталінграда. Цього разу рятувальників зустрів догори дригом Chevrolet Aveo. У цьому ДТП водій також знаходився вже поза салоном, додаткової допомоги не потребував.

Автомобіль "викинуло" за межі дороги
Автомобіль "викинуло" за межі дороги

Повідомляється, що рятувальники зробили все, щоб запобігти подальшому ймовірному вибуху автомобіля.

Причини нічних аварій з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в центрі Києва п’яний таксист влаштував видовищну ДТП, врізавшись у припаркований автомобіль, а потім пошкодив паркан та влетів у дерево.

Теги:
#Київ #ДТП #ГСЧС г. Киев
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