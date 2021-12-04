В Киеве за ночь в ДТП перевернулись две легковушки (фото)

Оба инцидента произошли с разницей в сорок минут

Ночь с 3 на 4 декабря в Киеве прошла беспокойно — с минимум двумя дорожно-транспортными происшествиями, в которых произошел переворот автомобиля.

Детали инцидентов сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Отметим, что о первом случае спасатели узнали почти сразу после полуночи. Авария случилась на Оболони — автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь по улице Богатырской, по неизвестным причинам опрокинулся на крышу.

Спасатели быстро разобрались с необходимыми работами

Вероятно, машина принадлежала таксисту

К счастью, водителя успели вытащить из салона очевидцы событий. Спасателям осталось разобраться лишь с самим автомобилем: они сняли специальные клеммы с АКБ и отключили газовую установку. Такие действия осуществляются для того, чтобы не произошло возгорание или взрыв.

Аналогичный случай произошел через сорок минут на проспекте Героев Сталинграда. В этот раз спасателей встретил вверх дном Chevrolet Aveo. В этом ДТП водитель также находился вне салона, в дополнительной помощи не нуждался.

Автомобиль "выбросило" за пределы дороги

Сообщается, что спасатели сделали все, чтобы предотвратить последующий вероятный взрыв автомобиля.

Причины ночных аварий выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Киева пьяный таксист устроил зрелищное ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль, а затем повредил забор и влетел в дерево.