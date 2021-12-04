В Киеве за ночь в ДТП перевернулись две легковушки (фото)
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Оба инцидента произошли с разницей в сорок минут
Ночь с 3 на 4 декабря в Киеве прошла беспокойно — с минимум двумя дорожно-транспортными происшествиями, в которых произошел переворот автомобиля.
Детали инцидентов сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.
Отметим, что о первом случае спасатели узнали почти сразу после полуночи. Авария случилась на Оболони — автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь по улице Богатырской, по неизвестным причинам опрокинулся на крышу.
К счастью, водителя успели вытащить из салона очевидцы событий. Спасателям осталось разобраться лишь с самим автомобилем: они сняли специальные клеммы с АКБ и отключили газовую установку. Такие действия осуществляются для того, чтобы не произошло возгорание или взрыв.
Аналогичный случай произошел через сорок минут на проспекте Героев Сталинграда. В этот раз спасателей встретил вверх дном Chevrolet Aveo. В этом ДТП водитель также находился вне салона, в дополнительной помощи не нуждался.
Сообщается, что спасатели сделали все, чтобы предотвратить последующий вероятный взрыв автомобиля.
Причины ночных аварий выясняют правоохранительные органы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Киева пьяный таксист устроил зрелищное ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль, а затем повредил забор и влетел в дерево.
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