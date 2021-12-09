"Видь нах*й звідси": у головній ковідній лікарні Києва помічник депутата побився з охоронцем

Сторони звинувачують одна одну у завданні травм.

На території Олександрівської клінічної лікарні в Києві сталася бійка між охоронцем та відвідувачем, який заїхав на паркування. Повідомляється, що чоловіка попросили прибрати автомобіль, але той відмовився.

Телеграм-канали Києва, які розмістили відео частини інциденту, повідомляють, що чоловік є адвокатом і помічником депутата.

У зображеній частині бійки охоронець, ймовірно палицею, б’є і проганяє чоловіка, а жінка на тлі кричить, що той "задув" машину газом. Увага — на відео є ненормативна лексика.

Інцидент стався ще у понеділок, але розповсюджувати відео почали лише зараз. У лікарні розповіли про свою версію. Вони зазначають, що моментам на відео передувала низка подій.

Відвідувач не захотів паркуватися на спеціально відведеному місці, погрожував охоронцю, а потім кинув у нього металевий стілець. Також охоронець отримав удари у промежину та по голові.

В результаті інциденту у відвідувача, який назвався помічником депутата, перелом руки — йому зробили в лікарні рентген. У охоронця забої м’яких тканин та внутрішніх органів.

У лікарні повідомляють — на місці інциденту камер немає, але є свідки того, що сталося.

Раніше "Телеграф" писав про бійку в нічному клубі Херсона, учасниками якої стали поліцейські не при виконанні.