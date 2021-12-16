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У Києві не "поділили" перехрестя таксі та поліцейський автомобіль (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Машина служби таксі серйозно пошкоджена Новина оновлена 16 грудня 2021, 08:35
Машина служби таксі серйозно пошкоджена

Ймовірно, хтось із учасників аварії намагався проїхати на червоне світло

Ранок четверга, 16 грудня, видався непростим для учасників дорожнього руху у Солом’янському районі Києва. Тут, на одному з перехресть вулиці Святослава Хороброго сталася ДТП за участю патрульної машини та таксі.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Інцидент стався на перетині вулиць Смілянської та Святослава Хороброго (колишнього Народного ополчення).

Приблизне місце ДТП
Приблизне місце ДТП

У поліцейського Renault злегка зім’ятий передній бампер, хоча в іншому автомобіль виглядає майже пристойно. А ось автомобіль Volkswagen з наклейкою служби таксі Uber постраждав більше — найбільше передня частина, а запчастини машини розкидані по всьому перехрестю.

Таксі відлетіло набагато далі, ніж поліцейський кросовер
Таксі відлетіло набагато далі, ніж поліцейський кросовер

Причини аварії поки що з’ясовуються, але в мережі вже припускають, що хтось із учасників ДТП міг спробувати проїхати на червоне світло світлофора. Про загиблих та постраждалих інформації немає, попередньо обійшлося без серйозних травм.

Слід зазначити, що навіть факт зіткнення автомобілів практично не вплинув на рух на цьому відрізку дороги — поряд із місцем автокатастрофи спокійно їздять інші водії та навіть пересуваються пішоходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про чергову серйозну аварію з пасажирською маршруткою, яка сталася напередодні в Дніпрі. Відомо про мінімум шістьох постраждалих, яких було доставлено до місцевої лікарні.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія #Поліція
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