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Під Дніпром BMW підрізав пасажирську маршрутку: багато постраждалих (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки ДТП Новина оновлена 15 грудня 2021, 07:47
Наслідки ДТП

ДТП сталося увечері 14 грудня на в’їзді до Дніпра.

Невдалий маневр закінчився аварією позашляховика BMW та маршрутки. Внаслідок зіткнення постраждали шестеро людей.

Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.

Зіткнення сталося на Криворізькому шосе біля повороту на Поточну вулицю. Саме на неї прямував BMW.

Місце ДТП на карті Дніпра
Місце ДТП на карті Дніпра

Обидва автомобілі рухалися до міста. Але позашляховик хотів повернути на Поточну перед маршруткою, це йому не вдалося і пасажирський автотранспорт влетів йому в бік.

Маршрутка врізалася передньою частиною
Маршрутка врізалася передньою частиною
Удар припав у бік позашляховика
Удар припав у бік позашляховика

Шістьох постраждалих госпіталізували до міської лікарні №16.

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Теги:
#ДТП #Позашляховик #Дніпро #Маршрутка
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