Під Дніпром BMW підрізав пасажирську маршрутку: багато постраждалих (фото, відео)
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ДТП сталося увечері 14 грудня на в’їзді до Дніпра.
Невдалий маневр закінчився аварією позашляховика BMW та маршрутки. Внаслідок зіткнення постраждали шестеро людей.
Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.
Зіткнення сталося на Криворізькому шосе біля повороту на Поточну вулицю. Саме на неї прямував BMW.
Обидва автомобілі рухалися до міста. Але позашляховик хотів повернути на Поточну перед маршруткою, це йому не вдалося і пасажирський автотранспорт влетів йому в бік.
Шістьох постраждалих госпіталізували до міської лікарні №16.
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