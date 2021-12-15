Укр

Под Днепром BMW подрезал пассажирскую маршрутку: много пострадавших (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия ДТП Новость обновлена 15 декабря 2021, 07:47
Последствия ДТП

ДТП произошло вечером 14 декабря на въезде в Днепр.

Неудачный маневр закончился аварией внедорожника BMW и маршрутки. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы.

Столкновение произошло на Криворожском шоссе возле поворота на улицу Поточную. Именно на нее направлялся BMW.

Место ДТП на карте Днепра
Место ДТП на карте Днепра

Оба автомобиля двигались по направлению к городу. Но внедорожник хотел повернуть на Поточную перед маршруткой, ему это не удалось и пассажирский автотранспорт влетел ему в бок.

Маршрутка врезалась передней частью
Маршрутка врезалась передней частью
Удар пришелся в бок внедорожника
Удар пришелся в бок внедорожника

Шестерых пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16.

Последние масштабные аварии с автобусами в Украине:

Теги:
#ДТП #Внедорожник #Днепр #Маршрутка
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