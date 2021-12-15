Под Днепром BMW подрезал пассажирскую маршрутку: много пострадавших (фото, видео)

ДТП произошло вечером 14 декабря на въезде в Днепр.

Неудачный маневр закончился аварией внедорожника BMW и маршрутки. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы.

Столкновение произошло на Криворожском шоссе возле поворота на улицу Поточную. Именно на нее направлялся BMW.

Место ДТП на карте Днепра

Оба автомобиля двигались по направлению к городу. Но внедорожник хотел повернуть на Поточную перед маршруткой, ему это не удалось и пассажирский автотранспорт влетел ему в бок.

Маршрутка врезалась передней частью

Удар пришелся в бок внедорожника

Шестерых пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16.

Последние масштабные аварии с автобусами в Украине: