Под Днепром BMW подрезал пассажирскую маршрутку: много пострадавших (фото, видео)
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ДТП произошло вечером 14 декабря на въезде в Днепр.
Неудачный маневр закончился аварией внедорожника BMW и маршрутки. В результате столкновения пострадали шесть человек.
Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы.
Столкновение произошло на Криворожском шоссе возле поворота на улицу Поточную. Именно на нее направлялся BMW.
Оба автомобиля двигались по направлению к городу. Но внедорожник хотел повернуть на Поточную перед маршруткой, ему это не удалось и пассажирский автотранспорт влетел ему в бок.
Шестерых пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16.
Последние масштабные аварии с автобусами в Украине:
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