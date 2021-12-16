Укр

В Киеве не "поделили" перекресток такси и полицейский автомобиль (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Машина службы такси серьезно повреждена Новость обновлена 16 декабря 2021, 08:35
Машина службы такси серьезно повреждена

Вероятно, кто-то из участников аварии пытался проехать на красный свет

Утро четверга, 16 декабря, выдалось непростым для участников дорожного движения в Соломенском районе Киева. Здесь, на одном из перекрестков улицы Святослава Храброго произошло ДТП с участием патрульной машины и такси.

Подробности сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Инцидент произошел на пересечении улиц Смелянской и Святослава Храброго (бывшей Народного ополчения). 

Приблизительное место аварии
Приблизительное место аварии

У полицейского Renault слегка смят передний бампер, хотя в остальном автомобиль выглядит почти прилично. А вот автомобиль Volkswagen с наклейкой службы такси Uber пострадало больше — у него покорежена передняя часть, а запчасти машины разбросаны по всему перекрестку. 

Такси улетело намного дальше, чем полицейский кроссовер
Такси улетело намного дальше, чем полицейский кроссовер

Причины аварии пока выясняются, но в сети уже предполагают, что кто-то из участников ДТП мог попробовать проехать на красный свет светофора. О погибших и пострадавших информации нет, предварительно обошлось без серьезных травм.

Следует отметить, что даже факт столкновения автомобилей практически не повлиял на движение на этом отрезке дороги — рядом с местом автокатастрофы спокойно ездят другие водители и даже передвигаются пешеходы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об очередной серьезной аварии с пассажирской маршруткой, которая произошла накануне в Днепре. Известно о минимум шестерых пострадавших, которые были доставлены в местную больницу.

Теги:
#Киев #ДТП #Авария #Полиция
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Украина
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Категория
Средний возраст пользователей Pornhub - 37 лет.
В Украине резко подскочил спрос на "русское" порно (инфографика от Pornhub)
Дата публикации
Категория
Дорогой подарок за вакцинацию
На Закарпатье мужчина получил внедорожник за вакцинацию: как так получилось (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцев возмутили как некоторые ведущие, так и закадровый текст к видео
Канал "Рада" оправдался за странный промо-ролик: что в нем было (видео)
Дата публикации
Категория
Карантин продлили еще на почти 4 месяца
В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать