В Киеве не "поделили" перекресток такси и полицейский автомобиль (видео)

Вероятно, кто-то из участников аварии пытался проехать на красный свет

Утро четверга, 16 декабря, выдалось непростым для участников дорожного движения в Соломенском районе Киева. Здесь, на одном из перекрестков улицы Святослава Храброго произошло ДТП с участием патрульной машины и такси.

Подробности сообщили в Telegram-канале "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Инцидент произошел на пересечении улиц Смелянской и Святослава Храброго (бывшей Народного ополчения).

Приблизительное место аварии

У полицейского Renault слегка смят передний бампер, хотя в остальном автомобиль выглядит почти прилично. А вот автомобиль Volkswagen с наклейкой службы такси Uber пострадало больше — у него покорежена передняя часть, а запчасти машины разбросаны по всему перекрестку.

Такси улетело намного дальше, чем полицейский кроссовер

Причины аварии пока выясняются, но в сети уже предполагают, что кто-то из участников ДТП мог попробовать проехать на красный свет светофора. О погибших и пострадавших информации нет, предварительно обошлось без серьезных травм.

Следует отметить, что даже факт столкновения автомобилей практически не повлиял на движение на этом отрезке дороги — рядом с местом автокатастрофы спокойно ездят другие водители и даже передвигаются пешеходы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об очередной серьезной аварии с пассажирской маршруткой, которая произошла накануне в Днепре. Известно о минимум шестерых пострадавших, которые были доставлены в местную больницу.