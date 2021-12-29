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"Ще б шнурками прив’язали": у Києві рятувальники впустили з висоти травмованого чоловіка (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Спочатку рятувальна операція йшла як слід Новина оновлена 29 грудня 2021, 18:14
Спочатку рятувальна операція йшла як слід

Чоловік пошкодив ногу, намагаючись наздогнати зловмисників, які забрали його речі

Один із викликів співробітників КАРС "Київська служба порятунку" закінчився незначним конфузом. Намагаючись зняти чоловіка з травмованою ногою з даху, рятувальники не помітили не надто надійний трос і впустили свій "вантаж".

Відеозаписом інциденту, що стався в ніч із 27 на 28 грудня, поділилися у Telegram-каналі "Ху**ый Киев".

Відомо, що представники КАРС виїхали на виклик до одного із дворів на Хрещатику. Як виявилось, чоловік значно травмував ногу під час переслідування злодіїв, які забрали його особисті речі. Ще один стрибок між дахами пройшов невдало, тому довелося кликати на допомогу фахівців.

На даху потерпілому надали першу допомогу
На даху потерпілому надали першу допомогу

Однак цього дня, вочевидь, удача відвернулася від киянина: під час спуску, який провводили за всіма правилами, один із тросів порвався. Тому носилки разом з пацієнтом раптово впали під ноги остовпілому рятувальнику.

Користувачі мережі припускають, що падіння відбулося приблизно з триметрової висоти. Процес "приземлення" супроводжувався не надто літературними висловлюваннями з боку чоловіка, який впав.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика, 18+.

Проте, судячи з усього, додаткових травм чоловік не отримав — відбувся лише невеликим переляком.

Втім, багато інтернет-користувачів вважають, що рятувальники все одно були не надто уважні, виконуючи свою роботу. Хоча знайшлися й ті, хто не можуть переглядати відео без сміху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Черкащині вперше в українській історії з’явився перший добровільний пожежний загін, співробітницями якого стали послушниці місцевого монастиря. Монашки здали всі необхідні нормативи та готові допомагати місцевим жителям у ліквідації пожеж та інших складних ситуаціях.

Теги:
#Київ #Рятувальники #Відео #Хрещатик #Курйоз
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