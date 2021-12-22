В Україні з'явився загін черниць-рятувальниць (фото)

Представники добровільної команди пожежників слідкуватимуть за безпекою жителів 9 населених пунктів громади

У Черкаській області пожежі ліквідовуватимуть черниці. Це перша в Україні добровільна пожежна команда, де службу нестимуть послушниці одного з монастирів регіону.

Як повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на виклики щодо виникнення пожеж виїжджатимуть п'ятеро добровольців, які вже встигли пройти спеціальні навчання. Серед них: ігуменя Іларія, дві черниці — Лариса та Крістіна, а також два водії пожежного спецавтомобіля.

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Нову пожежну команду офіційно представили у середу, 22 грудня, на території Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря, який розташований у селі Мельники, що в Черкаській області.

Згідно з наявною інформацією, окрім забезпечення пожежної безпеки самого храму і виїздів на ліквідацію надзвичайних подій, черниці слідкуватимуть за безпекою жителів дев'яти населених пунктів, які входять до складу Медведівської сільської територіальної громади.

Настоятель монастиря окропив пожежний автомобіль свяченою водою

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Відзначається також, що під час навчань, які проходили монахині, було відпрацьовано базові вправи з бойового розгортання шлангів, подачі води та надання першої домедичної допомоги травмованим під час пожеж.

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Жінки навчилися надавати першу домедичну допомогу постраждалим

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливу смертельну пожежу, яка сталася у селі Вінницької області, де спалахнув готельно-розважальний комплекс під назвою "Баттерфляй". В результаті надзвичайної події одна людина загинула, ще двоє — в лікарні.