В Украине появился отряд монахинь-спасательниц (фото)
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Представители добровольной команды пожарных будут следить за безопасностью жителей 9 населенных пунктов
В Черкасской области пожары будут ликвидировать монахини. Это первая в Украине добровольная пожарная команда, где службу будут нести послушницы одного из монастырей региона.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на вызовы по пожарам будут выезжать пятеро добровольцев, которые уже успели пройти специальные учения. Среди них: игуменья Иллария, две монахини — Лариса и Кристина, а также два водителя пожарного спецавтомобиля.
Новую пожарную команду официально представили в среду, 22 декабря, на территории Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря, расположенного в селе Мельники Черкасской области.
Согласно имеющейся информации, кроме обеспечения пожарной безопасности самого храма и выездов на ликвидацию чрезвычайных происшествий, монахини будут следить за безопасностью жителей девяти населенных пунктов, входящих в Медведевскую сельскую территориальную общину.
Отмечается также, что во время учений, которые прошли монашки, были отработаны базовые упражнения по боевому развертыванию шлангов, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи травмированным во время пожаров.
Ранее "Телеграф" сообщал об ужасном смертельном пожаре, который произошел в селе Винницкой области, где вспыхнул гостинично-развлекательный комплекс под названием "Баттерфляй". В результате происшествия один человек погиб, еще двое – в больнице.
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