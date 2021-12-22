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В Украине появился отряд монахинь-спасательниц (фото)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине заработала первая добровольная пожарная команда с монахинями
В Украине заработала первая добровольная пожарная команда с монахинями

Представители добровольной команды пожарных будут следить за безопасностью жителей 9 населенных пунктов

В Черкасской области пожары будут ликвидировать монахини. Это первая в Украине добровольная пожарная команда, где службу будут нести послушницы одного из монастырей региона.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на вызовы по пожарам будут выезжать пятеро добровольцев, которые уже успели пройти специальные учения. Среди них: игуменья Иллария, две монахини — Лариса и Кристина, а также два водителя пожарного спецавтомобиля.

В Украине появился первый добровольный отряд пожарных с монахинями
В Украине появился первый добровольный отряд пожарных с монахинями

Новую пожарную команду официально представили в среду, 22 декабря, на территории Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря, расположенного в селе Мельники Черкасской области.

Согласно имеющейся информации, кроме обеспечения пожарной безопасности самого храма и выездов на ликвидацию чрезвычайных происшествий, монахини будут следить за безопасностью жителей девяти населенных пунктов, входящих в Медведевскую сельскую территориальную общину.

Настоятель монастыря окропил пожарный автомобиль священной водой
Настоятель монастыря окропил пожарный автомобиль священной водой
Новый отряд пожарных официально представили на территории храма
Новый отряд пожарных официально представили на территории храма

Отмечается также, что во время учений, которые прошли монашки, были отработаны базовые упражнения по боевому развертыванию шлангов, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи травмированным во время пожаров.

Монахини прошли специальные занятия по подготовке
Монахини прошли специальные занятия по подготовке
Женщины научились оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим
Женщины научились оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим

Ранее "Телеграф" сообщал об ужасном смертельном пожаре, который произошел в селе Винницкой области, где вспыхнул гостинично-развлекательный комплекс под названием "Баттерфляй". В результате происшествия один человек погиб, еще двое – в больнице.

Теги:
#Пожар #Спасение #ДСНС #Монашка #Надзвичайна подія
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