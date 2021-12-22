Появились фото последствий крупного смертельного пожара в гостинице под Винницей

Людям пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от пламени

Ночью 22 декабря в селе Винницкой области вспыхнул гостинично-развлекательный комплекс под названием "Баттерфляй". К моменту возгорания в помещениях находились около 60 человек, среди них более полусотни — это дети. Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание.

Как сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Винницкой области, по факту пожара уже начали уголовное производство.

Предварительно известно, что в селе Садовое около 3 часов утра загорелся гостинично-ресторанный комплекс. В результате происшествия людям пришлось спасаться от огня, прыгая из окон. От полученных повреждений погибла девушка, анкетные данные которой пока устанавливаются правоохранителями. Еще двое — 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу. Информация об их состоянии здоровья пока неизвестна.

Ликвидация пламени бойцами Службы спасения продолжалась до 5:30, но с последствиями пожара разбираются до сих пор.

Следовательно, по указанному факту винницкие следователи начали уголовное производство, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства по причине чрезвычайного происшествия.

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Ранее "Телеграф" сообщал об еще одном чрезвычайном происшествии, возникшем в российском гипермаркете "Лента", где неизвестный мужчина облил горючим веществом легковоспламеняющиеся товары и поджег их.