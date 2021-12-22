З'явилися фото наслідків великої смертельної пожежі у готелі під Вінницею
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Людям довелося стрибати з вікон, аби врятуватися від полум'я
Уночі 22 грудня у селі Вінницької області спалахнув готельно-розважальний комплекс під назвою "Баттерфляй". На момент загоряння в приміщеннях готелю перебували близько 60 осіб, серед них більше півсотні — це діти. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання.
Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції області Вінниччини, за фактом пожежі вже розпочали кримінальне провадження.
Попередньо відомо, що у селі Садове близько 5-ї години ранку загорівся готельно-ресторанний комплекс. У результаті надзвичайної події людям довелося рятуватися від вогню, стрибаючи з вікон. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина, анкетні дані якої поки що встановлюються правоохоронцями. Ще двох осіб – 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка ушпиталили до лікарні. Інформація щодо їх стану здоровʼя поки що невідома.
Ліквідація полумʼя бійцями Служби порятунку тривала до 5:30, але із наслідками пожежі розбираються дотепер.
Відтак, за вказаним фактом вінницькі слідчі розпочали кримінальне провадження, в рамках якого встановлюватимуть всі обставини на причини надзвичайної події.
Раніше "Телеграф" писав, як у самісінькому центрі столиці спалахнув один з популярних ресторанів, який спеціалізується на мʼясних стравах. Фото та відео надзвичайної події швидко потрапили у мережу. Причину загоряння не розголошували.
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