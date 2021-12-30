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Під Києвом не розминулися вантажівка та евакуатор: є постраждалі (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зіткнення сталося близько п’ятої ранку Новина оновлена 30 грудня 2021, 07:32
Зіткнення сталося близько п’ятої ранку

У районі аварії перекрито рух лівими смугами траси в обидва боки

Рано-вранці 30 грудня в Київській області сталася транспортна аварія за участю вантажного автомобіля та евакуатора. Останній при цьому перевозив легковик, який від удару вилетів на трасу і перекинувся.

Більше деталей розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Київщини.

Пригоду зафіксували на 44 км дороги Київ-Чоп. Автомобілі не роз’їхалися один з одним близько п’ятої ранку.

Приблизне місце аварії
Приблизне місце аварії

Від удару евакуатор відлетів убік та фактично зніс відбійник посеред траси. Легковик, який він перевозив, перекинувся посеред дороги, фактично перегородивши шлях.

Машину перевернуло посеред смуги
Машину перевернуло посеред смуги

Зазначається, що зараз усі ліві смуги траси перекриті для руху, поки на місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Відомо про кількох постраждалих, але точна кількість та характер їхніх травм не розкривається. Інформації щодо загиблих немає. Також поки неясно, що саме стало причиною зіткнення машин взагалі.

Водіїв, які планують проїзд на цій ділянці дороги найближчим часом, просять більш відповідально поставитися до планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці жахливої аварії на Харківщині, в якій загинуло немовля. Як виявилося, для шестимісячної дівчинки в машині не знайшлося автокрісла та можливості її пристебнути — це і спричинило трагедію.

Теги:
#ДТП #Київська область #Аварія #Київ-Чоп
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