У Києві до дня народження Бандери проводять факельну ходу (ексклюзивні фото)
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Загалом на захід прийшло кілька сотень людей.
В Україні відзначають 113-ту річницю від дня народження голови ОУН Степана Бандери, у зв’язку з чим у багатьох містах відбуваються тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.
На місці знаходиться кореспондент "Телеграфа", якому вдалося зафільмувати те, що відбувається.
Хода стартує біля пам’ятника українському поетові, а потім пройде вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, Хрещатиком і закінчиться на Майдані Незалежності.
Організаторами акції виступили партія "Свобода", "Правий сектор" та молодіжна організація "Сокіл".
На фото помітно, що багато людей вийшли з партійною символікою, крім того, у натовпі також видно українські державні та червоно-чорні прапори, а також білоруські БЧБ-прапори.
За приблизними оцінками, у ході вирішили взяти участь близько півтисячі людей різного віку.
Як повідомлялося раніше, напередодні у Хмельницькому величезний банер із портретом Бандери прикрасив будівлю торговельного центру "Дитячий світ", а у Тернополі таким чином перетворили будівлю обласної ради.
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