Рус

У Києві до дня народження Бандери проводять факельну ходу (ексклюзивні фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
110
У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження голови ОУН Новина оновлена 01 січня 2022, 18:48
У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження голови ОУН

Загалом на захід прийшло кілька сотень людей.

В Україні відзначають 113-ту річницю від дня народження голови ОУН Степана Бандери, у зв’язку з чим у багатьох містах відбуваються тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.

На місці знаходиться кореспондент "Телеграфа", якому вдалося зафільмувати те, що відбувається.

Хода стартує біля пам’ятника українському поетові, а потім пройде вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, Хрещатиком і закінчиться на Майдані Незалежності.

Організаторами акції виступили партія "Свобода", "Правий сектор" та молодіжна організація "Сокіл".

На фото помітно, що багато людей вийшли з партійною символікою, крім того, у натовпі також видно українські державні та червоно-чорні прапори, а також білоруські БЧБ-прапори.

За приблизними оцінками, у ході вирішили взяти участь близько півтисячі людей різного віку.

Смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери
Смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери

Як повідомлялося раніше, напередодні у Хмельницькому величезний банер із портретом Бандери прикрасив будівлю торговельного центру "Дитячий світ", а у Тернополі таким чином перетворили будівлю обласної ради.

Теги:
#Україна #Київ #Степан Бандера
"Квартал 95" у новорічному випуску пожартував про Зеленського
Lifestyle
"Ідея мені подобається": "Квартал" натякнув на другий термін Зеленського (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Квартал 95" у новорічному випуску пожартував про Зеленського
"Ідея мені подобається": "Квартал" натякнув на другий термін Зеленського (відео)
Дата публікації
Категорія
Росія більше не зможе користуватися українськими портами
Російським кораблям закрили доступ до територіальних вод України: деталі
Дата публікації
Категорія
Погода в січні не буде особливо стабільною
"Легкий плюс" вдень та сильні морози вночі: якою буде погода в Україні 2 січня
Дата публікації
Категорія
Відновити SIM-карту стало складніше
Відновити "сімку" в Україні тепер можна лише за паспортом: подробиці
Дата публікації
Категорія
Чоловіків без ознак життя знайшли їхні рідні та знайомі
У новорічний ранок у "заброшках" Дніпра знайшли трупи: подробиці (фото 18+)