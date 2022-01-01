У Києві до дня народження Бандери проводять факельну ходу (ексклюзивні фото)

Загалом на захід прийшло кілька сотень людей.

В Україні відзначають 113-ту річницю від дня народження голови ОУН Степана Бандери, у зв’язку з чим у багатьох містах відбуваються тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.

На місці знаходиться кореспондент "Телеграфа", якому вдалося зафільмувати те, що відбувається.

Хода стартує біля пам’ятника українському поетові, а потім пройде вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, Хрещатиком і закінчиться на Майдані Незалежності.

Організаторами акції виступили партія "Свобода", "Правий сектор" та молодіжна організація "Сокіл".

На фото помітно, що багато людей вийшли з партійною символікою, крім того, у натовпі також видно українські державні та червоно-чорні прапори, а також білоруські БЧБ-прапори.

За приблизними оцінками, у ході вирішили взяти участь близько півтисячі людей різного віку.

Смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери

Як повідомлялося раніше, напередодні у Хмельницькому величезний банер із портретом Бандери прикрасив будівлю торговельного центру "Дитячий світ", а у Тернополі таким чином перетворили будівлю обласної ради.