В Киеве ко дню рождения Бандеры проводят факельное шествие (эксклюзивные фото)
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Всего на мероприятие пришло несколько сотен человек.
В Украине отмечают 113-ю годовщину со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры, в связи с чем во многих городах проходят тематические мероприятия. Киев не остался в стороне, там в парке имени Тараса Шевченко в 17:00 начали собираться люди для участия в традиционном факельном шествии.
На месте находится корреспондент "Телеграфа", которому удалось заснять происходящее.
Шествие стартует у памятника украинскому поэту, а затем пройдет по улице Владимирской, бульвару Шевченко, Крещатику и закончится на Майдане Независимости.
Организаторами акции выступили партия "Свобода", "Правый сектор" и молодежная организация "Сокол".
На фото заметно, что многие люди вышли с партийной символикой, кроме того в толпе также видны украинские государственные и красно-черные флаги, а также белорусские БЧБ-флаги.
По примерным оценкам, в шествии решили принять участие около полтысячи человек всех возрастов.
Как сообщалось ранее, накануне в Хмельницком огромный баннер с портретом Бандеры украсил здание торгового центра "Детский мир", а в Тернополе подобным образом преобразили здание областного совета.
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