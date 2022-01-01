В Киеве ко дню рождения Бандеры проводят факельное шествие (эксклюзивные фото)

Всего на мероприятие пришло несколько сотен человек.

В Украине отмечают 113-ю годовщину со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры, в связи с чем во многих городах проходят тематические мероприятия. Киев не остался в стороне, там в парке имени Тараса Шевченко в 17:00 начали собираться люди для участия в традиционном факельном шествии.

На месте находится корреспондент "Телеграфа", которому удалось заснять происходящее.

Шествие стартует у памятника украинскому поэту, а затем пройдет по улице Владимирской, бульвару Шевченко, Крещатику и закончится на Майдане Независимости.

Организаторами акции выступили партия "Свобода", "Правый сектор" и молодежная организация "Сокол".

На фото заметно, что многие люди вышли с партийной символикой, кроме того в толпе также видны украинские государственные и красно-черные флаги, а также белорусские БЧБ-флаги.

По примерным оценкам, в шествии решили принять участие около полтысячи человек всех возрастов.

Факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

День рождения Бандеры, Киев

Как сообщалось ранее, накануне в Хмельницком огромный баннер с портретом Бандеры украсил здание торгового центра "Детский мир", а в Тернополе подобным образом преобразили здание областного совета.