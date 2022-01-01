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В Киеве ко дню рождения Бандеры проводят факельное шествие (эксклюзивные фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения главы ОУН
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения главы ОУН

Всего на мероприятие пришло несколько сотен человек.

В Украине отмечают 113-ю годовщину со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры, в связи с чем во многих городах проходят тематические мероприятия. Киев не остался в стороне, там в парке имени Тараса Шевченко в 17:00 начали собираться люди для участия в традиционном факельном шествии.

На месте находится корреспондент "Телеграфа", которому удалось заснять происходящее.

Шествие стартует у памятника украинскому поэту, а затем пройдет по улице Владимирской, бульвару Шевченко, Крещатику и закончится на Майдане Независимости.

Организаторами акции выступили партия "Свобода", "Правый сектор" и молодежная организация "Сокол".

На фото заметно, что многие люди вышли с партийной символикой, кроме того в толпе также видны украинские государственные и красно-черные флаги, а также белорусские БЧБ-флаги.

По примерным оценкам, в шествии решили принять участие около полтысячи человек всех возрастов.

Факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
День рождения Бандеры, Киев
День рождения Бандеры, Киев

Как сообщалось ранее, накануне в Хмельницком огромный баннер с портретом Бандеры украсил здание торгового центра "Детский мир", а в Тернополе подобным образом преобразили здание областного совета.

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#Украина #Киев #Степан Бандера
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