Київський суд покарав блогера, який розгромив орендовану квартиру заради відео в TikTok (фото)

Загальні збитки оцінили приблизно у 400 тисяч гривень

У Києві блогери вирішили "хайпанути" в соцмережі, тож задля набору більшої кількості лайків вщент розгромили квартиру, яку попередньо винайняли для зйомок. Одного з ініціаторів погрому суворо покарали.

Як відомо, за рішенням суду, інцидент трапився у квартирі, розташованій на вулиці Лесі Українки. Загальну суму збитків від погрому оцінили приблизно у 400 тисяч гривень. Одному з молодиків, який укладав угоду із власниками квартири, було обрано покарання у вигляді випробувального терміну строком на 1 рік. Інші учасники погрому поліцією встановлені не були.

Ініціатор "забавки" отримав суворе покарання

Згідно з наявними даними, група молодих людей домовились про винаймання квартири на одну добу. Молодь взяла с собою велику кількість алкоголю та попередньо випивши його, влаштувала у помешканні хаос: вони розрізали натяжну стелю, зламали мікрохвильову піч, били лезом ножа по холодильнику, позривали штори, зламали дверцята шафи.

Блогери влаштували погром у столичній квартирі

Знімаючи усе на відео, блогери віднесли телевізор до ванної кімнати, де спочатку залили його водою, а після розбили. Потім вирішили позривати усі шпалери у квартирі, а після черга дійшла й до кавоварки, стільців, тумб, дивану, дзеркал, праски, фену та усього іншого приладдя, яке вони змогли найти у помешканні.

Коли попередньо домовлений із господарем час на перебування у квартирі закінчився, молодь просто пішла звідти.

Молоді люди потрощили все що попадалося під руки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як столичний блогер вирішив самостійно відремонтувати проїзну частину та позасипав ями на дорозі. Дії активісти не сподобались жительки одного з будинків, розташованих поруч, тож вона озброїлась лопатою та подіставала асфальт з ям. Жінка мотивувала свої дії тим, що вже тривалий час використовує ці ями у вигляді "лежачих поліцейських", які під час шаленого трафіку частково блокують рух автомобілів.