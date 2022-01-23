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Під Києвом маршрутка зіткнулася з двома авто, постраждала дитина (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Каліцтво отримали всі автомобілі Новина оновлена 23 січня 2022, 13:53
Каліцтво отримали всі автомобілі

Імовірно, винуватцем аварії став водій маршрутного таксі.

У неділю, 23 січня, вранці у центрі Броварів сталася дорожня аварія за участю пасажирського транспорту. За попередніми даними, маршрутка зіткнулася із двома легковими автомобілями.

Ексклюзивними подробицями із місця подій поділився кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що зіткнення сталося на жвавому перехресті на вулиці Київській.

Вулиця Київська на карті
Вулиця Київська на карті

Через відсутність камер відеоспостереження в районі поки не вдалося з’ясувати, як розвивалися події до аварії.

На місці працює поліція
На місці працює поліція

Попередньо йдеться лише про одну версію — нібито водій маршрутки не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу. В результаті постраждала машина Nissan, яка в свою чергу зачепила Hyundai.

Маршрутка зачепила один із легковиків
Маршрутка зачепила один із легковиків

Повідомляється, що начебто Nissan прямував у бік Києва. У салоні авто знаходилися чоловік та його неповнолітня дочка. Дівчинка отримала різні травми і перебуває у лікарні. В якому вона стані, наразі невідомо.

Машина отримала значні ушкодження
Машина отримала значні ушкодження

Зазначимо, що ця інформація поки що не підтверджена правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну аварію, яка сталася напередодні на виїзді з Києва. Причина зіткнення трьох автомобілів — складні погодні умови, адже одну з машин занесло на слизькій дорозі.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія #Дитина #Маршрутка #Постраждалі #Бровари
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