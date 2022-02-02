Стрілянина у Києві: у мережі повідомили про поранення відомого активіста (відео)

Нааразі офіційної інформації щодо того, що трапилося, поліція не повідомляє

У середу, 2 лютого, у Києві на вулиці Володимирській під будівлею управління Служби безпеки України невідомі влаштували стрілянину, в результаті якої було поранено людину. зараз обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи.

За попередніми даними, які ширяться в українських ЗМІ та соцмережах, в результаті обстрілу було поранено місцевого активіста Олексія Сердюка.

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Стрілянина під будівлею СБУ

За повідомленням видання УНН, яке посилається на власні перевірені джерела у поліції, десятеро учасників, яких вдалося затримати під час стрілянини на Володимирській, наразі перебувають у відділку. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Варто відзначити, що саме Олексій Сердюк міг запам'ятатися українцям після того, як у лютому 2021 року погрожував вистрибнути з вікна приміщення поліції, куди його доставили спільно з трьома товаришами після штовханини під стінами будівлі каналу "НАШ". Відео вказаного інциденту потрапило в мережу.

Згодом пресслужба поліції все ж підтвердила офіційно інформацію щодо стрілянини під стінами СБУ, додавши, що в результаті обстрілу було поранено двох людей. Зараз вони госпіталізовані до медичного закладу. Ще 14 — доставлені у відділок для подальшого встановлення обставин події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі солдат нацгвардії влаштував криваву бійню на території заводу "Південмаш", обстрілявши товаришів з рушниці. Унаслідок стрілянини було вбито п'ятеро людей і ще стільки ж травмовано. Винуватця трагедії, який з місця злочину втік, затримали та відправили у СІЗО. У лікарнях дотепер б'ються за життя поранених від рук "дніпровського стрілка".