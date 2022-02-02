Укр

Стрельба в Киеве: в сети сообщили о ранении известного активиста (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Очередная стрельба в столице попала на видео Новость обновлена 02 февраля 2022, 16:23
Очередная стрельба в столице попала на видео

На данный момент официальной информации по поводу случившегося полиция не сообщает

В среду, 2 февраля, под зданием управления Службы безопасности Украины неизвестные устроили стрельбу, в результате которой был ранен человек. Сейчас обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

По предварительным данным, которые распространяются в украинских СМИ и соцсетях, в результате обстрела был ранен местный активист Алексей Сердюк.

Осторожно, на видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

Стрельба в Киеве под стенами СБУ

Новость дополняется…

Стоит отметить, что именно Алексей Сердюк мог запомниться украинцам после того, как в феврале 2021 грозился выпрыгнуть из окна помещения полиции, куда его доставили совместно с тремя товарищами после толкотни под стенами здания канала "НАШ". Видео указанного инцидента попало в сеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре солдат нацгвардии устроил кровавую бойню на территории завода "Южмаш", обстреляв товарищей из ружья. В результате стрельбы были убиты пять человек и еще столько же травмированы. Виновник трагедии, сбежавший с места преступления, был задержан и направлен в СИЗО. В больницах до сих пор дерутся при жизни раненых от рук "днепровского стрелка".

Теги:
#СБУ #Стрілянина #Київ #Поранення
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