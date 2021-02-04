"Будем бороться всеми способами!" Задержанный на штурме канала "НАШ" грозил прыгнуть из окна в Киеве (видео)

Один из четырех задержанных полицией во время стычки у здания телеканала "НАШ" грозит выпрыгнуть из окна отделения полиции, если канал не закроют и требует приезда министра МВД Арсена Авакова. Как стало известно, его зовут Алексей Середюк.

Видео с места событий опубликовали на Telegram-канале "KIEVMAP".

"Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Олды смахнули слезу ностальгии по фильму "Земляне" 2005 года", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как задержанный действительно грозится выпрыгнуть.

На кадрах видно, как задержанный стоит на подоконнике окна, расположенного на втором этаже. Мужчина вылез на улицу и держится только за оконную раму.

Стоит заметить, что потом он сам залез обратно, а двух сотрудников полиции отстранили.

Для справки

Фильм "Земляне" (2005) представляет собой документальный фильм, в котором авторы громко заявили про проблему одомашнивания животных, научных исследований над ними и использования с целью производства одежды и пищи. Буквально в июле 2020 года этот фильм снова оказался на слуху после захвата автобуса с людьми в Луцке. Тогда террорист Максим Плохой, захвативший людей в заложники, потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский порекомендовал фильм "Земляне" к широкому просмотру в Украине. Президент выполнил требование, и террорист освободил нескольких заложников.

Как сообщал "Телеграф", ранее протесты у здания телеканала "НАШ" показали с высоты птичьего полета.

Также большинство украинцев поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".