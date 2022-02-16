У Києві продають вбиту "однушку" без ремонту за мільйон: як вона виглядає (фото)

Ціна здається не зовсім виправданою, адже ремонт у квартирі точно б не завадив

На одній з найпопулярніших платформ для продажу оприлюднили оголошення, в якому користувач намагається продати однокімнатне помешкання у Києві за досить "цікавою" ціною.

Відповідна інформація була оприлюднена на сайті "OLX".

Згідно з наявними даними відомо, що "однушка" знаходиться у дев'ятиповерховому будинку, розташованому на вулиці Петра Запорожця, що у Воскресенському масиві.

Фото з оголошення про продаж картири у Києві

Власник інформує, що загальна площа приміщення із "радянським ремонтом" трохи більша за 30 квадратних метрів. На підлозі застелений лінолеум, у ванній кімнаті — старий кахель, балкон засклений.

Фото квартири на продаж

Також в оголошенні відмічається відмінне розташування багатоповерхівки, адже поряд хороша транспортна розв'язка, кілька зупинок громадського транспорту, продовольчі магазини, школа, а також дитячий садочок.

Квартира у Києві

Окрім того, автор оголошення зазначає, що квартира та парадне приміщення дуже чисті та обіцяє хороший торг реальному покупцеві.

Чисте парадне приміщення

Варто також відзначити, що, судячи з оприлюднених фото помешкання, у квартирі, яка, до речі, знаходиться аж на дев'ятому поверсі, практично зовсім немає меблів. На світлинах майоріє лише один комп'ютерний стілець та стара шафа для одягу. На кухні — радянська плита та мийка.

Кухня у квартирі

Додамо також, що у своєму оголошенні за всю цю "розкіш" власник запросив аж 38 000 доларів США, а це трохи більше, аніж один мільйон гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, я у столиці на продаж виставили квартиру всього лише у 13 квадратних метрів.