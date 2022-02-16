В Киеве продают убитую "однушку" без ремонта за миллион: как она выглядит (фото)

Цена кажется не совсем оправданной, ведь ремонт в квартире точно бы не помешал

На одной из самых популярных платформ для продажи обнародовали объявление, в котором пользователь пытается продать однокомнатное помещение в Киеве по довольно "интересной" цене.

Соответствующая информация была опубликована на сайте "OLX".

Согласно имеющимся данным известно, что "однушка" находится в девятиэтажном доме, расположенном на улице Петра Запорожца в Воскресенском массиве.

Фото с объявления о продаже картиры в Киеве

Владелец информирует, что общая площадь помещения с "советским ремонтом" чуть больше 30 квадратных метров. На полу застелен линолеум, в ванной комнате – старый кафель, балкон застеклен.

Фото квартиры на продажу

Также в объявлении отмечается отличное расположение многоэтажки, ведь рядом хорошая транспортная развязка, несколько остановок общественного транспорта, продовольственные магазины, школа, а также детский сад.

Квартира в Киеве

Кроме того автор объявления отмечает, что квартира и парадное помещение очень чистые и обещает хороший торг реальному покупателю.

Чистое парадное помещение

Стоит также отметить, что, судя по обнародованным фото квартиры, в квартире, которая, кстати, находится на девятом этаже, практически совсем нет мебели. На фотографиях виднеется только один компьютерный стул и старый шкаф для одежды. На кухне – советская плита и мойка.

Кухня в квартире

Добавим также, что в своем объявлении за всю эту "роскошь" владелец запросил 38 000 долларов США, а это чуть больше одного миллиона гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице на продажу выставили интересную квартиру всего лишь в 13 квадратных метров.