"Путін-ху*ло": у Києві патріотично підсвітили будівлю паркінгу (фото)

На одній зі стін приміщення продемонстрували картинки, адресовані лідеру РФ

В одному з житлових масивів столиці на будівлі паркінгу з'явилась оригінальна підсвітка, яка чітко демонструє відношення киян до російського президента Володимира Путіна.

Згідно із фотографіями, які "Телеграфу" передали місцеві жителі, свого роду перфоманс влаштували днями на паркінгу житлового комплексу "Паркові озера", який знаходиться у Дніпровському районі міста.

У темну пору доби будівля майоріла написами, які адресовані президентові країни-агресора Володимиру Путіну. Зокрема на картинках помітно тексти "Путін-ху*ло" та "ПТН ПНХ".

Привіт Путіну від киян

Нова оригінальна підсвідка на паркінгу в столиці

Окрім того, на будівлі паркінгу можна помітити й цитату російського президента, якою він охарактеризував незгоду української держави виконувати Мінські угоди. Проте виконана вона у досить саркастичному вигляді:

Підсітка на паркінгу в Києві пророкує розпад Росії

На одному зі знімків на споруді житлового комплексу "вивісили" портрет українського письменника Тараса Шевченка з тестом "кохайтеся чорноброві, та не з москалями".

Оригінальні написи на ЖК "Паркові озера"

Нагадаємо, вперше фразу "Путін — ху**о" заспівали харківські фанати у 2014 році. З того часу вона стала культовою. Днями на матчі Чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії наші фанати так голосно кричали патріотичні кричалки, що росіянам під час трансляції взагалі вимкнули звук.