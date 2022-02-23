Надзвичайний стан у Києві: Кличко відповів щодо комендантської години

Превентивні заходи вводять в Україні для того, щоб зберігати спокій.

Після запровадження надзвичайного стану по всій території України у містах можуть вводити комендантську годину. Що стосується Києва, то таке рішення буде ухвалюватися окремо і лише у разі потреби.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу у середу, 23 лютого.

За його словами, рішення про надзвичайний стан у Києві ще немає, однак оперативний штаб обговорить це питання після позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого.

Щодо комендантської години, то наразі у Києві її не запроваджуватимуть.

"Комендантську годину не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", — сказав Кличко.

Варто зазначити, що режим надзвичайного стану ввели майже по всій території України. Ним передбачається, що у різних регіонах країни залежно від оперативної ситуації діятимуть різні обмеження, які визначатимуться на місцях. Як пояснили у РНБО, це може бути:

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

обмеження й певний рух транспорту;

додатковий огляд транспорту;

перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб.

Ці заходи назвали превентивними й запровадили їх для того, щоб у країні зберігався спокій.

Більш детально про те, що являє собою правовий режим надзвичайного стану, читайте в нашому матеріалі "Що таке надзвичайний стан і чим відрізняється від військового: список обмежень".