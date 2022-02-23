Рус

Надзвичайний стан у Києві: Кличко відповів щодо комендантської години

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
250
Мер Києва дав відповідь на питання, чи буде у столиці комендантська година Новина оновлена 23 лютого 2022, 15:03
Мер Києва дав відповідь на питання, чи буде у столиці комендантська година

Превентивні заходи вводять в Україні для того, щоб зберігати спокій.

Після запровадження надзвичайного стану по всій території України у містах можуть вводити комендантську годину. Що стосується Києва, то таке рішення буде ухвалюватися окремо і лише у разі потреби.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу у середу, 23 лютого.

За його словами, рішення про надзвичайний стан у Києві ще немає, однак оперативний штаб обговорить це питання після позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого.

Щодо комендантської години, то наразі у Києві її не запроваджуватимуть.

"Комендантську годину не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", — сказав Кличко.

Варто зазначити, що режим надзвичайного стану ввели майже по всій території України. Ним передбачається, що у різних регіонах країни залежно від оперативної ситуації діятимуть різні обмеження, які визначатимуться на місцях. Як пояснили у РНБО, це може бути:

  • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • обмеження й певний рух транспорту;
  • додатковий огляд транспорту;
  • перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб.

Ці заходи назвали превентивними й запровадили їх для того, щоб у країні зберігався спокій.

Більш детально про те, що являє собою правовий режим надзвичайного стану, читайте в нашому матеріалі "Що таке надзвичайний стан і чим відрізняється від військового: список обмежень".

Теги:
#Комендантська година #Надзвичайний стан #Київ
Для резервістів важливий досвід участі у бойових діях
Україна
В Україні стартував призов резервістів — чим це відрізняється від мобілізації і кого торкнеться
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Для резервістів важливий досвід участі у бойових діях
В Україні стартував призов резервістів — чим це відрізняється від мобілізації і кого торкнеться
Дата публікації
Категорія
Як і раніше, оборот зброї буде обмеженим і підпорядковуватиметься МВС
Рада проголосувала важливий закон про зброю: кому тепер можна буде купити "ствола"
Дата публікації
Категорія
У регіонах можуть запровадити обмеження на переміщення
Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати
Дата публікації
Категорія
Першим ударом по РФ за Донбас стала зупинка Північного потоку-2
Чи зупинять Путіна санкції та удар по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
Нацгвардія
Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці