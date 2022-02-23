Водій дивився футбол: соцмережі обурило відео з київської маршртуки
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Пасажири явно були у небезпеці
У мережі опублікували відео з київської маршрутки, на якому можна побачити, як водій під час руху дивився футбол на телефоні.
Відео запостили на сторінці "Автомобільний Київ" у Facebook.
"Ранок, 7.30. маршрутка 5к+7. Вулиця Саксаганського. Водій встигає навіть футбол подивитись", — підписав автор відео.
Як бачимо, у водія на кермі навіть є спеціальний спристрій, який тримає смартфон для "комфортного" перегляду матчу. Користувачів Facebook обурила така поведінка водія.
Нагадаємо, біля Києва сталася лобове ДТП з "маршруткою", в результаті якої постраждали восьмеро людей.
Також на трасі "Київ-Одеса" п’ятеро людей загинули у жахливій ДТП.
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