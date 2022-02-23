Водій дивився футбол: соцмережі обурило відео з київської маршртуки

Пасажири явно були у небезпеці

У мережі опублікували відео з київської маршрутки, на якому можна побачити, як водій під час руху дивився футбол на телефоні.

Відео запостили на сторінці "Автомобільний Київ" у Facebook.

"Ранок, 7.30. маршрутка 5к+7. Вулиця Саксаганського. Водій встигає навіть футбол подивитись", — підписав автор відео.

Як бачимо, у водія на кермі навіть є спеціальний спристрій, який тримає смартфон для "комфортного" перегляду матчу. Користувачів Facebook обурила така поведінка водія.

Скрін зі сторінки "Автомобільний Київ"

Скрін зі сторінки "Автомобільний Київ"

Нагадаємо, біля Києва сталася лобове ДТП з "маршруткою", в результаті якої постраждали восьмеро людей.

Також на трасі "Київ-Одеса" п’ятеро людей загинули у жахливій ДТП.